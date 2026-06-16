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Avec la présence de l'Égypte et de l'Arabie saoudite, la cinquième journée de la Coupe du monde 2026 s'inscrit dans l'histoire

Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Coupe du monde
Nouvelle-Zélande vs Egypte
Nouvelle-Zélande
Egypte
Espagne
Arabie saoudite
É.-U.
Nouvelle-Zélande
Égypte
Canada

Les « Verts » et les « Pharaons » ont réalisé de bonnes performances.

La cinquième journée de la Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, a marqué un véritable tournant dans l’histoire de la compétition.

L’épreuve a commencé jeudi dernier par une rencontre entre le Mexique et l’Afrique du Sud, marquant l’entrée en lice des 48 sélections participantes, une première dans l’histoire de la compétition.

Au programme de cette cinquième journée, quatre rencontres ont abouti à autant de partages : un 0-0 entre l’Espagne et le Cap-Vert, ainsi que trois 1-1 entre l’Égypte et la Belgique, l’Arabie saoudite et l’Uruguay, et enfin un 2-2 entre l’Iran et la Nouvelle-Zélande.

Selon le site « Stats Foot », cette journée devient la plus prolifique en matchs nuls de l’histoire de la Coupe du monde, sans la moindre victoire.

À noter que toutes les sélections arabes ayant déjà joué ont, pour l’instant, obtenu le même résultat : un nul 1-1. Outre l’Égypte et l’Arabie saoudite, le Qatar a partagé les points avec la Suisse et le Maroc avec le Brésil, seule la Tunisie s’étant inclinée 1-5 face à la Suède.

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