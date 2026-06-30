Avec la présence d’Inzagi, comment le Hilal se prépare-t-il pour la nouvelle saison ?

Le club d’Al-Hilal a officialisé son programme de préparation pour la saison 2026-2027, sous la direction de son entraîneur italien Simone Inzaghi.

Des rumeurs avaient évoqué son départ après la perte des titres de champion d’Arabie saoudite et de la Ligue des champions d’Asie, mais le club a dissipé ces spéculations.

Le club a toutefois confirmé que le staff technique, emmené par Inzaghi, a élaboré le programme de préparation de l’équipe pour la nouvelle saison, qui débutera à Riyad, la capitale saoudienne, samedi prochain.

Le groupe restera à Riyad environ dix jours, puis s’envolera pour l’Autriche le 15 juillet afin d’entamer la deuxième phase de sa préparation.

Le stage à l’étranger se poursuivra en Autriche pendant plus de deux semaines, jusqu’au 3 août, avant le retour dans la capitale saoudienne.

Le staff technique a par ailleurs accordé un repos supplémentaire aux joueurs internationaux, qui rateront la première phase avant de rejoindre le groupe en Autriche le 18 juillet.

La liste des internationaux saoudiens concernés comprend Salem Al-Dossari, Hassan Tambakti, Mutaib Al-Harbi, Nasser Al-Dossari, Sultan Mandash, Mohammed Kano et Ali Lajami, ainsi que l’attaquant uruguayen Darwin Núñez.

Le club, désireux de reconquérir le championnat saoudien après deux exercices sans titre, vise également un nouveau sacre en Ligue des champions de l’Asie – son dernier remonte à 2021 – tout en conservant la Coupe du Roi pour une deuxième saison consécutive.