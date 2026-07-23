La ville italienne de Milan accueille, du 26 juillet au 1er août, la Coupe du monde de la Kings League, avec la participation des 16 meilleures équipes venues des quatre coins du monde, dans une édition qui rassemble l'élite des champions des championnats internationaux. La compétition voit également la participation d'équipes présidées par plusieurs des plus grandes stars du football mondial, parmi lesquelles le champion du monde avec l'Espagne Lamine Yamal et la star brésilienne Neymar.

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord est représentée dans le tournoi par les équipes de Darbaha, championne de la Kings League de la région, et de Fawaz, qui abordent la compétition avec l'ambition d'assurer une présence arabe remarquable dans le plus grand tournoi de l'écosystème de la Kings League.

Le tournoi voit également la participation du créateur de contenu saoudien Musaad Al-Fawzan au poste de coprésident de l'équipe Fawaz, une démarche qui reflète la présence grandissante des créateurs de contenu arabes dans ce tournoi mondial.

L'équipe de Darbaha entame son parcours le 26 juillet par une rencontre relevée face à l'équipe espagnole Los Troncos, tenante du titre de la Coupe du monde la saison dernière, dans l'un des matches phares du tour d'ouverture, tandis que l'équipe de Fawaz débute sa participation le 27 juillet face à l'Atlético Parceros, l'équipe présidée par la star colombienne James Rodríguez.

Darbaha a déclaré que le retour dans l'ambiance de la Kings League à travers la participation à la Coupe du monde représentait une grande source de motivation pour l'équipe, affirmant que l'objectif allait au-delà de la simple participation.

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Il a ajouté : « Nous ressentons un grand enthousiasme à l'idée de revenir à la compétition, et Milan représente une étape importante pour nous. Nous aspirons à représenter l'Arabie saoudite de la meilleure des manières, et nous sommes convaincus que nous sommes capables de jouer le titre. Nous avons une équipe remarquable et nous cherchons à proposer un football digne de notre public. »

Il a affirmé que l'équipe puisait son esprit combatif dans la sélection marocaine, qui a affiché des performances marquantes en Coupe du monde, et a déclaré : « L'exemple le plus proche pour nous, c'est la sélection du Maroc, non pas parce que nous l'imitons, mais parce qu'elle joue avec un esprit collectif et ne baisse jamais les bras. Certains ne nous placent peut-être pas parmi les favoris, mais sur le terrain tout est différent : nous jouons avec le cœur, nous nous battons sur chaque ballon, et nous croyons que nous sommes capables de l'emporter face à n'importe quel adversaire. »

De son côté, Fawaz a affirmé que l'équipe abordait la Coupe du monde avec de grandes ambitions après son sacre en Kings League de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, soulignant que l'objectif était de poursuivre ce parcours réussi et de jouer le titre mondial.

Il a déclaré : « Nous avons livré des prestations qui ont réjoui nos supporters lors du tournoi régional, et nous espérons rééditer cela à Milan. Nous abordons la Coupe du monde avec le même état d'esprit que celui avec lequel nous avons disputé la Kings League de la région, à savoir chercher à gagner chaque match. Nous avons confiance dans le potentiel de notre équipe, et nous croyons que nous sommes capables de réaliser un grand exploit lors de cette édition. »

Il a ajouté : « Représenter le monde arabe dans un tournoi d'une telle envergure est une responsabilité dont nous sommes fiers, et nous espérons que notre participation reflétera le véritable niveau du football dans notre région. Notre message est que les équipes arabes sont capables de rivaliser avec les meilleures équipes du monde, et ce n'est qu'un début de ce que nous pouvons proposer sur la scène internationale. »

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Le tournoi réunit les 16 meilleures équipes qualifiées à l'issue des championnats de la Kings League à travers le monde durant la saison 2025-2026. Les compétitions se déroulent selon un système qui offre à chaque équipe l'occasion de disputer au moins deux matches lors de la première phase : les équipes qui remportent deux victoires se qualifient pour les tours à élimination directe, tandis que celles qui subissent deux défaites sont éliminées du tournoi.

La Kings League est un tournoi mondial novateur fondé par l'ancienne star du football espagnol Gerard Piqué. Il mêle football et divertissement numérique à travers des règles de jeu innovantes et regroupe des équipes présidées par une élite de stars du football, de créateurs de contenu et d'influenceurs. Depuis son lancement, il a su attirer des millions de spectateurs, devenant l'une des compétitions de football à la croissance la plus rapide au monde.