Avec la participation de Tom Cruise et Jennifer Hudson, la FIFA dévoile les détails de la cérémonie de clôture de la Coupe du monde 2026

La Fédération internationale de football (FIFA) a dévoilé les détails de la cérémonie de clôture de la Coupe du monde 2026, qui se tiendra en même temps que la finale.

Selon le journal « Marca », bien qu’elle ait été qualifiée de plus longue Coupe du monde de l’histoire, elle s’est déroulée en un clin d’œil.

La cérémonie se tiendra le dimanche 19 juillet au stade de New York, dans le New Jersey, et réunira plusieurs célébrités pour clore le plus grand événement sportif mondial.

Les supporters présents au stade pour la finale auront la chance d’assister à cet événement exceptionnel. La cérémonie débutera 90 minutes avant le coup d’envoi.

Les spectateurs profiteront d’expériences exclusives et d’animations avant la rencontre.

Jennifer Hudson, lauréate d’un Emmy, d’un Grammy et d’un Oscar, interprétera l’hymne national américain. La cérémonie accueillera également des artistes internationaux de renom tels que Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams et le groupe I Show Speed, qui se produiront sur scène.

Tom Cruise, fidèle des cérémonies depuis les Jeux olympiques de Paris 2024, complétera ce plateau, tandis que d’autres noms de marque seront dévoilés ultérieurement.

Haymo Schergi, directeur des opérations de la Coupe du monde de la FIFA 2026, promet un spectacle à la hauteur de l’enthousiasme suscité par les cérémonies d’ouverture au Canada, au Mexique et aux États-Unis, et qui viendra clore en beauté l’édition 2026.