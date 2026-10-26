L'équipe de Trabzonspor a réalisé une remontada spectaculaire face à Rizespor sur le score de 4-3, ce lundi, au stade Çaykur Didi, dans le cadre des rencontres de la huitième journée du championnat turc.

Trabzonspor était mené de deux buts, inscrits par Gennaro Borrelli aux 12e et 32e minutes, mais Melih Kabasakal a réduit l'écart pour les coéquipiers de la star égyptienne Mohamed Salah d'un but à la 49e minute.

Aral Şimşir a égalisé pour Trabzonspor d'un deuxième but à la 51e minute, puis Franculino Djú a parachevé la remontada d'un troisième but à la 58e minute.

Rizespor est revenu dans la partie d'un troisième but inscrit par Kazım Laçi à la 68e minute, mais Franculino Djú a marqué son deuxième but personnel, le quatrième de Trabzonspor, à 7 minutes de la fin du temps réglementaire de la rencontre.

Avec ce résultat, Trabzonspor occupe désormais la deuxième place du classement du championnat turc avec 19 points, tandis que Rizespor reste bloqué à 10 points, à la 13e place.