Tottenham Hotspur a poursuivi son redressement en Premier League, grâce à une précieuse victoire sur la pelouse de Chelsea, deux buts à zéro, lors de la huitième journée, au stade de Stamford Bridge.

Les joueurs des deux équipes n'ont pas réussi à faire trembler les filets durant la première mi-temps, qui s'est achevée sur un match nul et vierge.

À la 77e minute, Tottenham est parvenu à inscrire son premier but, en profitant d'une erreur du gardien de Chelsea, Mike Penders, sur un corner tiré par le joueur Mateus Fernandes.

Chelsea a évolué en infériorité numérique à partir de la 80e minute, après l'expulsion de sa star Cole Palmer, qui a écopé de deux avertissements.

Environ 3 minutes avant la fin du temps réglementaire, Mathys Tel a inscrit le deuxième but des Spurs, au terme d'un superbe effort individuel, après être parti balle au pied depuis le milieu de terrain, avoir dribblé ses adversaires puis fait trembler les filets d'une magnifique frappe.

L'Égyptien Omar Marmoush a pris part au onze de départ de Tottenham, avant de céder sa place en tant que remplaçant à la 65e minute.

Tottenham a ainsi réussi à décrocher sa deuxième victoire consécutive, après avoir connu un début de parcours poussif sur les 6 premières journées de Premier League.

Les Spurs ont perdu à 3 reprises et fait match nul à 3 reprises, avant leur victoire lors de la dernière journée face à Coventry City, puis leur succès contre Chelsea.

Grâce à ce résultat, Tottenham porte son total à 9 points et occupe la 12e place, tandis que le total de Chelsea reste figé à 13 points, à la quatrième place.

Il s'agit par ailleurs de la première victoire de Tottenham face à Chelsea, dans son stade de Stamford Bridge, depuis la saison 2017-2018.