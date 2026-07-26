Avec la participation de Henry : Cristiano se mue en « acteur et producteur » dans une superproduction dramatique

Un rapport de presse anglais a révélé, ce dimanche, une surprise retentissante concernant le Portugais Cristiano Ronaldo, star d'Al-Nassr en Arabie saoudite.

Selon le journal « The Sun », l'attaquant légendaire Cristiano Ronaldo va produire et incarner le rôle principal d'une grande série dramatique consacrée au football britannique.

Le tournage de la série intitulée « Les Premiers Jours » a déjà commencé, l'ancienne star de Manchester United, âgée de 41 ans, y apparaîtra et participera également à la production exécutive.

Une source bien informée a révélé que son ancien rival à Arsenal, Thierry Henry, âgé de 48 ans, participera lui aussi à cette œuvre.

Les sources ont déclaré : « Cela devrait probablement déclencher une guerre d'enchères entre les plateformes de streaming. Le prestige des personnalités qui se trouvent derrière ce projet, sans parler du casting, en fait un projet de renom, aussi surprenant soit-il pour Ronaldo qui se tourne vers l'industrie de la fiction dramatique. »

Le film racontera l'histoire fictive d'un éminent agent de football nommé Stanley Dalton, dont le rôle est interprété par Damian Lewis, âgé de 55 ans.

Cela repose sur un concept imaginé par l'un des autres producteurs exécutifs de la série, l'agent réel Darren Dean, 52 ans, qui est représenté par Henry.

Une source bien informée a ajouté : « Après la Coupe du monde, il y a un intérêt international renouvelé, en particulier aux États-Unis, pour le football britannique. »

Et de poursuivre : « C'est un phénomène qui se développe depuis un certain temps avec des programmes comme Ted Lasso. Mais ce n'est pas une série comique, c'est bel et bien un drame, avec quelques éléments comiques, et il bénéficie du soutien de quelques grands noms. »

La série sera produite par les nouveaux studios UR•Marv, dirigés par Ronaldo avec le réalisateur de renom Matthew Vaughn, et y participeront également le rappeur britannique Dave et la nouvelle venue Carlotta Bennett.

Henry a récemment été photographié alors qu'il travaillait lors du premier jour de tournage au stade du Barnet Football Club, dans le nord-ouest de Londres.

Vaughn a fondé cette société plus tôt cette année, et sa déclaration d'intention consistait à provoquer un changement radical sur le marché de l'industrie cinématographique « traditionnelle ».

Il avait déclaré à l'époque : « Cristiano a créé sur le terrain des histoires que je n'aurais jamais pu écrire, et j'ai hâte de réaliser des films inspirants avec lui. »

Ronaldo a déclaré : « C'est un chapitre passionnant pour moi, car j'ai hâte de vivre de nouvelles aventures. »

Le grand joueur, suivi par plus d'un milliard de personnes sur les réseaux sociaux, a inscrit trois buts pour le Portugal lors de la Coupe du monde.