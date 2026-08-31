Le FC Barcelone a signé une large victoire face au Rayo Vallecano sur le score de 5-2, ce lundi, lors de la troisième journée du championnat d'Espagne.

Le Rayo Vallecano avait mis une forte pression sur le Barça en début de match, Sergio Camello ayant inscrit le premier but des visiteurs à la 12e minute.

La réponse du Barça face au Rayo Vallecano ne s'est pas fait attendre, Lamine Yamal et Raphinha ayant marqué deux buts respectivement aux 19e et 21e minutes.

Antony Gordon a provoqué le troisième but du Barça à la 51e minute, après avoir adressé un centre au ras du sol dans la surface de réparation que Lejeune, joueur du Rayo Vallecano, a tenté de dégager, mais qu'il a malencontreusement dévié dans ses propres filets.

Sergio Camello a réduit l'écart pour le Rayo Vallecano à la 59e minute, sur un corner venu du côté droit, Camello s'élevant pour le dévier d'une superbe tête dans les buts de Joan García.





Raphinha est revenu briller à la 71e minute, après avoir exploité la superbe passe du talon reçue de Gordon, qu'il a transformée d'une frappe à ras de terre au fond des filets.

Le cinquième but est intervenu à la 90e minute par l'intermédiaire de Lamine Yamal, qui a reçu une passe de Karim Adeyemi depuis l'extérieur de la surface de réparation et a décoché un tir au ras du sol parfaitement ajusté qui a fini au fond des filets.

Le match a été marqué par la première apparition de l'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim avec le Barça en Liga, après son entrée à la 85e minute à la place de Raphinha.

Le Barça partage actuellement la tête de la Liga avec le Real Madrid, avec 9 points, mais devance le Barça à la différence de buts.



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