L'Égyptien Hamza Abdelkarim a disputé sa première apparition en Ligue de la jeunesse de l'UEFA, après avoir été titulaire avec l'équipe des moins de 19 ans du Barça face à Aston Villa, lors d'une rencontre qui s'est terminée sur un match nul spectaculaire (3-3), dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la compétition.

L'attaquant égyptien a eu l'occasion de jouer dès le coup d'envoi, l'entraîneur Pol Planas l'ayant aligné dans le onze de départ du club catalan. Il a ainsi disputé 45 minutes avant d'être remplacé au début de la seconde période, le staff technique faisant alors entrer son coéquipier Gistau à sa place.

Le début du match a été marqué par une nette domination des jeunes du Barça, qui ont réussi à mener par deux buts à zéro, après qu'Ibrima Tunkara a ouvert le score à la neuvième minute, avant que le même joueur ne revienne pour offrir le deuxième but à son coéquipier Jofre Hernández à la 23e minute.

Mais l'équipe anglaise a refusé de baisser les bras, et Theodor Karroll est parvenu à réduire l'écart à la 37e minute, avant que le même joueur ne revienne pour inscrire le but égalisateur à la deuxième minute du temps additionnel de la première période, la première mi-temps se terminant ainsi sur un score de parité (2-2), au moment même où Hamza Abdelkarim quittait le terrain.

En seconde période, le suspense s'est poursuivi entre les deux équipes, Marki Myadi parvenant à donner l'avantage à Aston Villa pour la première fois du match à la 81e minute. L'équipe anglaise s'est approchée de la récolte des trois points, avant qu'Iu Martínez n'intervienne et ne sauve le Barça de la défaite en inscrivant le but de l'égalisation à la 90e minute.

Avec ce résultat, les jeunes du Barça portent leur total à 5 points après quatre journées de la phase de ligue de la Ligue de la jeunesse de l'UEFA, le club catalan poursuivant ainsi sa quête d'une place parmi les premiers afin d'éviter de disputer les barrages qualificatifs pour les huitièmes de finale.

À noter que Hamza Abdelkarim figure également dans la liste de l'équipe première du Barça, qui se prépare à affronter Aston Villa dans quelques heures, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'UEFA.