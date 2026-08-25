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Al NassrAl Nassr (X)

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Avec l'arme de l'audace : l'entraîneur d'Al-Ettifaq défie Al-Nassr

Al Ittifaq vs Al Nasr FC
Al Ittifaq
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Arabie saoudite

L'Australien Arthur Papas, entraîneur d'Al-Ettifaq, a affirmé que ses joueurs étaient prêts pour affronter Al-Nassr, un match prévu mardi dans le cadre de la troisième journée de la Saudi Pro League.


Al-Ettifaq aborde cette rencontre avec l'ambition de poursuivre son entame parfaite de saison, après avoir récolté 6 points lors des deux premières journées, soit le même total que celui d'Al-Nassr.


Papas a déclaré lors de la conférence de presse d'avant-match : « Les joueurs ont à cœur de livrer une prestation remarquable et de décrocher les trois points », soulignant que l'équipe a entamé rapidement sa récupération après son dernier match et n'a pas disposé de beaucoup de temps pour préparer cette confrontation.

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Papas évoque Postecoglou


L'entraîneur d'Al-Ettifaq est revenu sur sa relation passée avec l'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr, après avoir été son adjoint par le passé.


Papas a déclaré : « J'ai eu l'honneur de travailler avec Ange à une période précédente, mais au coup de sifflet initial, l'attention sera portée sur le match et sur ce que nous voulons accomplir sur le terrain. »


Il a ajouté : « Le match est très important pour nous, et nous travaillerons afin d'y apparaître sous notre meilleur jour et d'offrir le niveau requis. »


Une mise en garde face à la puissance d'Al-Nassr


Papas a salué les qualités d'Al-Nassr, affirmant que l'équipe dispose d'une grande force offensive, et estimant que sa possession du ballon l'aide à préserver sa cage inviolée.


Il a déclaré : « Al-Nassr est très fort sur le plan offensif, et sa maîtrise du ballon sur le terrain l'aide à garder sa cage inviolée. C'est le champion du championnat de la saison dernière. »


L'entraîneur d'Al-Ettifaq a insisté sur la nécessité pour son équipe d'aborder le match avec audace, déclarant : « Nous devons entrer avec plus d'audace, jouer à notre manière et parvenir jusqu'à leur but. Nous disposons de nombreuses solutions, parmi lesquelles les balles arrêtées. »


Un message aux supporters d'Al-Ettifaq


Papas a refusé de se pencher sur les résultats des saisons passées face à Al-Nassr, affirmant que les circonstances ont changé et que son équipe est tenue de se concentrer sur le présent.


Il a conclu ses propos par un message aux supporters d'Al-Ettifaq : « Je promets aux supporters que nous donnerons le meilleur de nous-mêmes, que nous entrerons à pleine puissance dans chaque match, et que nous travaillerons pour décrocher les trois points, remporter la victoire et les rendre heureux. »

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