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Poland v Argentina: FIFA U-20 Women's World CupGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
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Avec l'aide de Trump : Infantino accusé de violer la loi américaine et de transformer la FIFA en propriété privée

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Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, fait face à une nouvelle escalade aux États-Unis, après le dépôt d'une plainte officielle auprès de l'administration fiscale américaine (IRS), réclamant l'ouverture d'une enquête sur des allégations liées à l'emploi d'une employée de maison nicaraguayenne, à son domicile de la ville de Miami.

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La domestique percevait son salaire d'une entité dépendant de la FIFA, bien que ses fonctions se limitaient à la fourniture de services domestiques privés pour la famille d'Infantino.

Selon le journal britannique « The Guardian », qui a eu connaissance de la plainte, l'avocat Abed Ayoub, spécialisé en droit de l'immigration et ancien directeur exécutif du Comité américano-arabe de lutte contre la discrimination, a accusé la haute direction de la FIFA d'avoir abusé du statut fiscal exonéré de l'organisation, en finançant des services domestiques privés destinés à son président.

La plainte indique que l'employée « a effectué des travaux domestiques exclusivement pour Gianni Infantino et son épouse Leena à leur résidence de Miami, tout en percevant une rémunération ou des avantages par l'intermédiaire d'une entité dépendant de la FIFA ».

La plainte met en garde contre le fait que « l'utilisation des ressources de l'organisation à des fins personnelles soulève de sérieuses questions quant aux règles relatives à l'avantage privé, à la gouvernance et à la transparence financière », soulignant que l'avérement de ces manquements pourrait exposer la FIFA au risque de perdre son exonération fiscale aux États-Unis.

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L'affaire trouve ses origines dans des articles publiés par les journaux « New York Post » et « The Telegraph », le 3 novembre courant, qui ont révélé que Yajairlin del Socorro Fernández, âgée de 33 ans, a travaillé comme domestique pour la famille d'Infantino, dans une tour résidentielle de luxe à Miami.

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Selon un document interne daté du 7 janvier 2026, Fernández a travaillé à temps plein durant la période allant du 1er août 2024 au 31 octobre 2025.

Fernández a continué à travailler après l'annulation par l'administration du président américain Donald Trump du programme humanitaire dont elle bénéficiait durant l'année 2025, ce qui a entraîné une période durant laquelle son statut juridique est devenu irrégulier.

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Les articles ont également indiqué qu'Infantino avait demandé à Carlos Cordeiro, son conseiller américain et membre éminent du groupe de travail de la Maison-Blanche chargé de la Coupe du monde 2026, d'intervenir pour aider à obtenir un permis de travail exceptionnel de catégorie C11 pour l'employée, ce qui s'est concrétisé en janvier 2026.

La réponse de la FIFA aux accusations

De son côté, la FIFA a rejeté les accusations en bloc, un porte-parole de l'organisation déclarant : « Les questions relatives à la vie personnelle et domestique du président de la FIFA sont privées, mais pour dissiper tout doute, les coûts de tout personnel domestique sont pris en charge personnellement par le président. »

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L'organisation a ajouté qu'elle rejetait toute allégation concernant l'emploi de personnes sans obtention des permis légaux nécessaires, accusant certaines parties de tenter de déstabiliser la FIFA et de cibler son président de manière répétée.

Des facilités particulières pour la famille d'Infantino

Les interrogations relatives à l'utilisation des ressources de la FIFA ne se sont pas limitées à l'affaire de la domestique, puisqu'elles se sont étendues au bénéfice tiré par les membres de la famille d'Infantino de services protocolaires particuliers, à l'aéroport international de Miami.

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Le journal français « L'Équipe » a affirmé avoir eu connaissance de documents attestant que la famille du président de la FIFA a bénéficié de services particuliers, incluant l'accélération des procédures de passage et la coordination avec les compagnies aériennes et les autorités fédérales, des facilités habituellement réservées aux visites officielles.

Selon les documents, la famille d'Infantino a bénéficié de ces services à 73 occasions, durant la période allant de janvier 2024 à octobre 2026, pour un total de 125 cas de recours individuels.

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Les registres ont montré qu'Infantino n'était pas accompagné des membres de sa famille dans près de la moitié de ces occasions, le nom de son épouse Leena figurant dans 46 cas, dont 37 occasions où son époux n'était pas présent.

Ses filles ont également bénéficié de ces facilités environ 20 fois chacune.

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Quant à Infantino lui-même, son nom n'est apparu dans les registres que 24 fois, soit 16 fois durant l'année 2024, 7 fois en 2025 et une seule fois durant 2026, sans qu'aucune nouvelle utilisation de ces services ne soit enregistrée depuis mars dernier.

« L'Équipe » a rapporté les propos d'un ancien responsable de la FIFA, qui a demandé à ne pas révéler son identité par crainte de représailles, selon lesquels Infantino traite la Fédération internationale de football comme s'il s'agissait d'une entité lui appartenant, et utilise ses ressources de manière répétée à des fins personnelles.

Écrit parMuhammad Sharaf Eldeen

Rédacteur en chef de permanence

Résumé Professionnel

Journaliste égyptien pluridisciplinaire, je m’engage à offrir aux lecteurs une vision journalistique complète et rigoureuse. Fort d'une expérience de plus de 13 ans dans les médias écrits et audiovisuels, j’ai collaboré avec les plus grands journaux, plateformes numériques et chaînes de télévision en Égypte et dans le monde arabe. Depuis avril 2017, j’occupe les postes de Chef de vacation (Shift Manager) et Éditeur de desk chez Kooora, le premier site sportif arabe, où j'ai l'honneur d'évoluer au sein d'une équipe de journalistes d'élite.

Je suis passionné par la rédaction d'articles et d'analyses sportives logiques et accessibles — évitant toute complexité superflue — tout en observant la plus grande précision et objectivité. Je suis fermement convaincu que les préférences personnelles n'ont pas leur place dans le travail journalistique ; l'information est une responsabilité, et l'intégrité est la vertu suprême de la profession médiatique.

Parcours Personnel et Philosophie du Football

Mon histoire avec le football a commencé dès l'âge de cinq ans, alors que ma famille, passionnée par ce sport, suivait avec ferveur la Coupe du Monde 1994. Depuis lors, le football fait partie intégrante de ma vie, tant sur le terrain qu'en tant que spectateur.

L'un de mes souvenirs footballistiques les plus marquants de mon enfance est la célèbre finale historique de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester United au Camp Nou, le 26 mai 1999. Alors que le club bavarois menait (1-0), les "Red Devils" ont renversé la situation avec deux buts dans les derniers instants du match. Ce fut la première nuit où j'ai soutenu le Bayern Munich, et le géant allemand occupe toujours une place prépondérante dans mon cœur.

Domaines d'Expertise

Grâce à mon expérience dans divers secteurs de la presse et des médias, je me spécialise particulièrement dans les domaines suivants :

Histoire du Football : Connaissance approfondie de l'histoire du football européen et allemand.

Analyse Tactique : Anticipation des scénarios de match et décryptage tactique.

Scouting : Capacité à repérer les jeunes talents et à analyser leur potentiel technique.

Faits Marquants et Moments Forts

Ma mémoire est riche de nombreux événements footballistiques joyeux, mais le plus important au niveau international reste le sacre du Bayern Munich en Ligue des Champions 2001 face à Valence, marquant ma première grande joie continentale avec le club.

Mon XI de Légende :

Gardien : Manuel Neuer.

Défense : Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Milieu : Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Zinedine Zidane.

Attaque : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário.

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