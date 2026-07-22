Avec l'aide d'un champion du monde... Yamal s'initie à un nouveau sport après avoir remporté le Mondial

Lamine Yamal, la star du FC Barcelone, s'est mis à l'apprentissage d'un nouveau sport, quelques jours après avoir été sacré champion du monde 2026 avec la sélection espagnole.

L'Espagne s'est imposée face à l'Argentine sur le score d'un but à zéro en finale de la Coupe du monde 2026, offrant à la Roja la deuxième étoile de son histoire.

Lamine a célébré avec ses coéquipiers le titre de champion du monde, aux côtés du public espagnol, avant de profiter d'une période de repos précédant son retour aux entraînements du FC Barcelone, en vue de la nouvelle saison.

Le réseau ESPN a publié une vidéo de Lamine Yamal en train d'apprendre le surf.

Il a écrit : « Le champion olympique brésilien Gabriel Medina donne des cours de surf à la star espagnole. »







