Avec l'aide d'Al-Waleed bin Talal, Al-Hilal imite Al-Nassr et remporte le championnat saoudien

Le club Al-Hilal a décidé d'imiter son voisin et rival de toujours, Al-Nassr, dans le contexte de la concurrence acharnée qui les oppose pour le titre du championnat saoudien Roshen cette saison, quelques heures avant d'affronter Al-Khaloud.

Al-Hilal accueille Al-Khaloud demain mercredi au stade Kingdom Arena, pour un match avancé de la 29e journée de la Ligue Roshen.

Le club Al-Hilal a publié un communiqué sur son site officiel, annonçant une réduction de 50 % du prix des billets pour ce match, afin d'encourager les supporters à y assister, compte tenu notamment de l'importance de cette rencontre pour le parcours de l'équipe dans le championnat Roshen.

Le « Leader » a précisé dans son communiqué que le prince Al-Waleed bin Talal, membre d’or du club Al-Hilal, a pris en charge la moitié du prix des billets pour le match, à l’exception des catégories Diamant, Or et Argent, et l’a remercié pour cette initiative.

Cette initiative du Hilal fait suite à la décision prise précédemment par son voisin et rival traditionnel, Al-Nassr, de réduire le prix des billets pour ses matchs de la Roshen League, afin d’encourager les supporters à se rendre au stade.

Al-Hilal occupe la deuxième place du classement du championnat saoudien avec 65 points, à 5 points du leader Al-Nassr, et devance Al-Ahli, troisième, à la différence de buts.