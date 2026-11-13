Avec l'accord de l'UEFA et de Jesus : le Portugal prépare une surprise pour Cristiano Ronaldo

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Le Portugal s'apprête à rendre un hommage exceptionnel à son ancien capitaine Cristiano Ronaldo, lors de la confrontation face au Danemark, demain samedi en soirée, dans le cadre de la cinquième journée des matches du groupe 4 de la Ligue A de la Ligue des Nations européenne.

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L'équipe du Portugal s'apprête à rendre un hommage exceptionnel à son ancien capitaine Cristiano Ronaldo, lors de la rencontre face au Danemark, demain samedi soir, dans le cadre de la cinquième journée des matchs du groupe 4 de la première ligue en Ligue des nations.

Selon ce qu'a rapporté le journal portugais « A Bola » ce vendredi, tous les joueurs de la sélection portugaise entreront sur la pelouse avant le match en portant le célèbre maillot numéro 7 associé à Ronaldo, dans une initiative honorifique sans précédent célébrant l'héritage de la star historique avec l'équipe de son pays.

La décision a été prise lors d'une réunion tenue hier jeudi, qui a rassemblé le président de la Fédération portugaise de football Pedro Proença, l'entraîneur Jorge Jesus et 3 des capitaines actuels de la sélection, Bernardo Silva, Rúben Dias et Bruno Fernandes.

L'initiative vise à immortaliser le parcours historique de Ronaldo avec l'équipe du Portugal, qui a débuté avec sa première apparition internationale en août 2003 et s'est poursuivi jusqu'à l'annonce récente de la fin de son parcours avec la sélection.

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Cristiano Ronaldo avait annoncé, la semaine dernière, sa retraite du football international, rejoignant ainsi son rival historique Lionel Messi, qui avait annoncé sa retraite internationale il y a environ un mois.

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Ronaldo a tiré le rideau sur sa carrière internationale après 23 ans depuis sa première apparition sous le maillot du Portugal, et ce à la suite d'une grave crise avec l'entraîneur Jorge Jesus.

Un autre hommage à la 7e minute

L'hommage à Ronaldo ne se limitera pas à l'entrée des joueurs avec le maillot numéro 7, puisque la rencontre face au Danemark sera également marquée par un geste symbolique à la septième minute, un moment durant lequel les supporters, dans les tribunes du stade « Pedreira », participeront à la célébration de l'ancien capitaine du Portugal.

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Les deux initiatives ont préalablement obtenu l'accord de l'Union européenne de football « UEFA », en vue de leur mise en œuvre lors du match prévu au stade municipal de Braga, samedi soir.

La chambre réservée à Ronaldo reste vide

Au siège de la Fédération portugaise, dans la Cité du football, les responsables ont également décidé de laisser vide la chambre que Ronaldo occupait habituellement dans la « maison des joueurs », lors du premier rassemblement de la sélection après l'annonce par la star d'Al-Nassr de la fin de son parcours international.

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Cela s'inscrit dans le cadre d'une série d'initiatives que la Fédération et la sélection portugaise tiennent à mettre en œuvre pour honorer l'héritage de Ronaldo, après plus de 23 ans passés sous le maillot de la sélection, au cours desquels il est devenu le meilleur buteur historique et le capitaine de l'une des générations les plus réussies de l'histoire du football portugais.

Son ancien coéquipier répond aux accusations

Par ailleurs, Adrien Silva, ancien milieu de terrain de la sélection du Portugal, a répondu aux accusations d'arrogance adressées à Cristiano Ronaldo, la légende de l'équipe récemment retraitée.

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Silva a déclaré, dans un entretien à Kooora qui sera publié ultérieurement, que Cristiano Ronaldo possède une confiance et une ambition véritables, mais que certains ont interprété cela comme de l'arrogance.

Lorsqu'on lui a demandé si le monde avait mal compris Ronaldo en raison de sa grande confiance en lui et de ses réactions émotionnelles, il a répondu : « Parfois, son immense confiance en lui est mal interprétée. Toute personne qui concourt au plus haut niveau a besoin de croire en elle de manière inconditionnelle. »

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Le joueur de 37 ans a ajouté : « Ce que certains ont qualifié d'arrogance n'était qu'une ambition véritable et une frustration naturelle chez une personne qui déteste perdre. »