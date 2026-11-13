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Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images
Loai Mohamed
Traduit par

Avec l'accord de l'UEFA et de Jesus : le Portugal prépare une surprise pour Cristiano Ronaldo

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Le Portugal s'apprête à rendre un hommage exceptionnel à son ancien capitaine Cristiano Ronaldo, lors de la confrontation face au Danemark, demain samedi en soirée, dans le cadre de la cinquième journée des matches du groupe 4 de la Ligue A de la Ligue des Nations européenne.

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L'équipe du Portugal s'apprête à rendre un hommage exceptionnel à son ancien capitaine Cristiano Ronaldo, lors de la rencontre face au Danemark, demain samedi soir, dans le cadre de la cinquième journée des matchs du groupe 4 de la première ligue en Ligue des nations.

Selon ce qu'a rapporté le journal portugais « A Bola » ce vendredi, tous les joueurs de la sélection portugaise entreront sur la pelouse avant le match en portant le célèbre maillot numéro 7 associé à Ronaldo, dans une initiative honorifique sans précédent célébrant l'héritage de la star historique avec l'équipe de son pays.

La décision a été prise lors d'une réunion tenue hier jeudi, qui a rassemblé le président de la Fédération portugaise de football Pedro Proença, l'entraîneur Jorge Jesus et 3 des capitaines actuels de la sélection, Bernardo Silva, Rúben Dias et Bruno Fernandes.

L'initiative vise à immortaliser le parcours historique de Ronaldo avec l'équipe du Portugal, qui a débuté avec sa première apparition internationale en août 2003 et s'est poursuivi jusqu'à l'annonce récente de la fin de son parcours avec la sélection.

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Cristiano Ronaldo avait annoncé, la semaine dernière, sa retraite du football international, rejoignant ainsi son rival historique Lionel Messi, qui avait annoncé sa retraite internationale il y a environ un mois.

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Ronaldo a tiré le rideau sur sa carrière internationale après 23 ans depuis sa première apparition sous le maillot du Portugal, et ce à la suite d'une grave crise avec l'entraîneur Jorge Jesus.

Un autre hommage à la 7e minute

L'hommage à Ronaldo ne se limitera pas à l'entrée des joueurs avec le maillot numéro 7, puisque la rencontre face au Danemark sera également marquée par un geste symbolique à la septième minute, un moment durant lequel les supporters, dans les tribunes du stade « Pedreira », participeront à la célébration de l'ancien capitaine du Portugal.

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Les deux initiatives ont préalablement obtenu l'accord de l'Union européenne de football « UEFA », en vue de leur mise en œuvre lors du match prévu au stade municipal de Braga, samedi soir.

La chambre réservée à Ronaldo reste vide

Au siège de la Fédération portugaise, dans la Cité du football, les responsables ont également décidé de laisser vide la chambre que Ronaldo occupait habituellement dans la « maison des joueurs », lors du premier rassemblement de la sélection après l'annonce par la star d'Al-Nassr de la fin de son parcours international.

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Cela s'inscrit dans le cadre d'une série d'initiatives que la Fédération et la sélection portugaise tiennent à mettre en œuvre pour honorer l'héritage de Ronaldo, après plus de 23 ans passés sous le maillot de la sélection, au cours desquels il est devenu le meilleur buteur historique et le capitaine de l'une des générations les plus réussies de l'histoire du football portugais.

Son ancien coéquipier répond aux accusations

Par ailleurs, Adrien Silva, ancien milieu de terrain de la sélection du Portugal, a répondu aux accusations d'arrogance adressées à Cristiano Ronaldo, la légende de l'équipe récemment retraitée.

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Silva a déclaré, dans un entretien à Kooora qui sera publié ultérieurement, que Cristiano Ronaldo possède une confiance et une ambition véritables, mais que certains ont interprété cela comme de l'arrogance.

Lorsqu'on lui a demandé si le monde avait mal compris Ronaldo en raison de sa grande confiance en lui et de ses réactions émotionnelles, il a répondu : « Parfois, son immense confiance en lui est mal interprétée. Toute personne qui concourt au plus haut niveau a besoin de croire en elle de manière inconditionnelle. »

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Le joueur de 37 ans a ajouté : « Ce que certains ont qualifié d'arrogance n'était qu'une ambition véritable et une frustration naturelle chez une personne qui déteste perdre. »

Écrit parLoai Mohamed

Rédacteur en chef de shift

Rédacteur en chef de shift, responsable de la supervision du contenu. Je possède plus de 15 ans d’expérience dans le journalisme sportif. J’ai étudié les médias et travaillé dans plusieurs journaux papier ainsi que sur des sites web arabes. Toutefois, l’étape la plus importante de ma carrière a été mon intégration à Kooora, le principal site sportif arabe, en 2016.

Je veille toujours à proposer un contenu fiable, appuyé par des chiffres et des statistiques, loin de toute exagération. J’aime le langage des chiffres, car il ne connaît pas la complaisance. J’ai participé à la couverture des plus grands événements footballistiques, avec un intérêt particulier pour mettre en lumière les stars arabes et leur impact sur la scène mondiale.

Au cours de mon parcours professionnel, mon travail s’est concentré sur la couverture du football, qu’il soit égyptien, arabe ou international. Aujourd’hui, mon attention se porte davantage sur le football saoudien, après l’essor considérable qu’a connu le Royaume ces dernières années.

Depuis mon enfance, je suis lié au football. Mon premier souvenir remonte à la Coupe du monde 1998. Bien que je n’aie eu que huit ans à l’époque, l’intensité des matchs m’a profondément marqué. Je n’oublierai jamais la performance exceptionnelle de Zinedine Zidane en finale et la manière dont il a conduit l’équipe de France à son premier titre.

Le Brésilien Ronaldo a été l’une des légendes qui ont nourri ma passion pour le football au début de ce siècle. Sa manière de marquer était impressionnante, il manquait rarement face au but. Ensuite est apparu Cristiano Ronaldo, que je considère encore aujourd’hui comme mon joueur préféré, car il m’a inspiré par son esprit de défi et sa volonté constante de gagner, ce qui se reflète également dans mon style d’écriture.

Mes articles se concentrent principalement sur la Saudi Pro League, ainsi que sur d’autres compétitions comme la Premier League, La Liga et la Ligue des champions de l’UEFA. Je suis également de près le marché des transferts et j’essaie d’analyser les mouvements en profondeur.

Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.

Quant à mon équipe type de tous les temps, elle se compose de : Iker Casillas dans les buts ; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafu et Roberto Carlos en défense ; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane et Ronaldinho au milieu ; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldo Nazário en attaque.

Au cours de ma carrière, j’ai publié de nombreuses analyses et articles marquants sur Kooora, notamment :

– Un budget astronomique et une élimination décevante… Pourquoi Al Ahly a-t-il échoué en Coupe du monde des clubs ?

– Cela perturbe la sérénité de Salah et rouvre le dossier noir… Liverpool regrettera-t-il le transfert de Wirtz ?

– La loi Benzema s’impose à Al-Nassr… Ronaldo dessine son avenir à la française

– Alonso résout l’énigme Klopp… Arnold passe d’une faiblesse défensive à une arme offensive

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