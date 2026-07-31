La direction de l'AC Milan a entamé ses contacts officiels avec les agents de l'international algérien Ibrahim Maza, meneur de jeu du Bayer Leverkusen, afin d'étudier la possibilité de le recruter au cours de la prochaine période.

Selon le réseau italien « Calciomercato », Maza a obtenu l'aval de l'entraîneur Ruben Amorim et du responsable du recrutement Geoffrey Moncada, sachant que le joueur figure parmi les cibles du club italien depuis l'époque où il évoluait au Hertha Berlin.

La direction de l'AC Milan cherche à renforcer et à développer la ligne offensive de l'équipe en ajoutant un élément technique de grande qualité au poste de meneur de jeu classique (numéro 10), qui viendrait s'ajouter au jeune talent Alvadio Cissé ainsi qu'au duo Christian Pulisic et Christopher Nkunku.

L'AC Milan hésite actuellement entre plusieurs options, selon les rapports de Moncada et l'accord d'Amorim, et ce après avoir manqué sa cible Karetsas, qui a rejoint le Borussia Dortmund. Le nom d'Ibrahim Maza (qui aura 21 ans en novembre prochain) se distingue comme une cible de longue date pour la direction des Rossoneri, aux côtés d'autres noms tels que Sulli et Nwaneri.

L'AC Milan avait engagé de longues négociations l'été dernier avec le Hertha Berlin pour boucler le transfert de la jeune star, mais le Bayer Leverkusen a réussi à emporter l'affaire après avoir investi près de 12 millions d'euros, en plus des incitations et des primes.

Maza suscite une grande admiration au sein de l'AC Milan grâce à sa capacité à trouver des solutions individuelles et à lire le jeu avant tout le monde, ainsi qu'à son intelligence tactique et à ses excellents déplacements dans la surface de réparation.

Amorim a donné son accord pour le recrutement du joueur en raison de son jeune âge et de sa grande marge de progression, notamment après une première saison exceptionnelle avec le Bayer Leverkusen, au cours de laquelle il a disputé 44 matchs en contribuant à hauteur de 5 buts et 6 passes décisives.

Le siège de l'AC Milan connaît ces derniers temps une activité intense des agents et des intermédiaires : le club a mené de longues discussions ces dernières heures avec le représentant de l'agence Stellar chargé du joueur Maza (le même agent qui gère les négociations du transfert de Leão à Fenerbahçe), afin de mesurer la possibilité d'ouvrir des négociations avec le Bayer Leverkusen.

De son côté, le nouvel entraîneur du Bayer Leverkusen, Carlos Martínez Novell, considère Maza comme un élément essentiel de son projet et compte s'appuyer sur lui la saison prochaine.

L'AC Milan a compris que le montant nécessaire pour boucler l'opération sera élevé et dépassera les 40 millions d'euros, mais les contacts entre les parties reprendront dans les prochains jours pour explorer la possibilité de faire avancer les négociations.