Thomas Roncero, le célèbre journaliste madrilène du quotidien espagnol « As », a réclamé à Florentino Pérez, le président du Real Madrid, le retour du Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, au stade Santiago Bernabéu, l'antre du club merengue, huit ans après son départ.

Ronaldo a quitté le Real Madrid à l'été 2018 pour rejoindre la Juventus, où il est resté trois ans, avant de passer une saison et demie à Manchester United, puis de poser finalement ses valises en Saudi Pro League avec Al-Nassr depuis l'hiver 2023.

Le quotidien « As » a publié une vidéo du journaliste espagnol, dans laquelle il a réclamé la tenue d'un match amical face à Al-Nassr avant le début de la nouvelle saison, avec Ronaldo à l'affiche, pour disputer la quarantième édition du Trophée Santiago Bernabéu.

Le Trophée Santiago Bernabéu est un tournoi que le Real Madrid organisait avant le début de chaque saison, depuis 1979, mais qui s'est arrêté à la trente-neuvième édition, disputée en 2018.

Les déclarations de Roncero ouvrent la porte à un retour conjoint du tournoi et de Ronaldo au stade Santiago Bernabéu après huit ans d'absence, d'autant que la saison prochaine sera la dernière du contrat de la star portugaise avec Al-Nassr, ce qui ouvre la voie à sa retraite.

Rappelons que Ronaldo est le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid avec 450 buts, inscrits au cours des neuf années durant lesquelles il a porté le maillot du club merengue, entre 2009 et 2018.