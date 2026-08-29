L'Atlético Madrid a renoué avec la victoire en Liga espagnole, en s'imposant 3-1 sur la pelouse de son hôte, Séville, samedi soir, au stade Ramón Sánchez-Pizjuán.

L'Atlético Madrid n'a pas attendu et a inscrit un but précoce à la 4e minute par l'intermédiaire d'Alejandro Baena.

Ademola Lookman a ensuite réussi à creuser l'écart en faveur des visiteurs, à la 26e minute.

Alejandro Baena est revenu pour signer son doublé personnel, troisième but de l'Atlético, à la 33e minute.

Miguel Sierra a réduit l'écart en marquant l'unique but de Séville, à la 66e minute.

Le total de l'Atlético Madrid grimpe à 7 points, en tête provisoire de la Liga, tandis que Séville reste bloqué à 6 points, à la cinquième place.

Julián Álvarez n'a pas participé au match face à Séville, après son absence aux entraînements de l'équipe, dans un contexte de complications autour de son avenir : il souhaite rejoindre Barcelone, mais son club madrilène refuse de négocier avec le Barça.

L'Atlético avait entamé son parcours en Liga par une victoire 2-0 contre Malaga, avant un match nul 2-2 face à Villarreal.

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