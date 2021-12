Avec Haaland et Mbappé, McManaman voit une "nouvelle ère" pour le Real Madrid

L'été 2022 s'annonce comme celui du Real Madrid. Triple vainqueur consécutivement de la Ligue des champions très récemment, le club espagnol est dans un entre-deux depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Le Real Madrid est à la fois compétitif tout en se reconstruisant un petit peu, à l'image de son stade Santiago Bernabeu qui était en travaux l'an dernier. Mais les Merengue sont les grands favoris pour recruter Kylian Mbappé et Erling Haaland l'été prochain. Si cela venait à se faire, le Real Madrid reviendrait définitivement sur le devant de la scène européenne et ferait figure de favori pour un énième sacre en Ligue des champions.

Dans une interview accordée à HorseRacing, Steve McManaman, ancien joueur de Liverpool et du Real Madrid, a affiché son optimiste pour la Casa Blanca et croit à un mercato de folie de Florentino Pérez et ses hommes : "Le retour de CR7 ? Ce n'est pas impossible. Rien n'est impossible quand on parle du Real Madrid. Ils n'ont pas dépensé beaucoup d'argent ces derniers temps, alors maintenant ils ont un coffre plein d'argent à dépenser. Ils ont rénové le stade et puis, bien sûr, il y a eu le Covid, donc le Real s'est préparé à un marché agressif, comme la plupart des équipes. Barcelone a peut-être des difficultés, mais le Real Madrid prospère. Ils ont de l'argent et il y a de fortes chances que Kylian Mbappé et Antonio Rüdiger arrivent gratuitement".

"Rien n'est impossible pour le Real Madrid"

"Ils semblent également s'intéresser à Erling Haaland, qu'ils peuvent également faire venir s'ils le souhaitent. La rénovation du Bernabéu symbolise presque une nouvelle ère pour le Real Madrid. Il y a beaucoup de choses attractives qui vont donner envie aux joueurs d’aller au Real Madrid. Ils ont les fonds nécessaires pour se battre avec d'autres équipes et si Mbappé y va, cela semble encore plus attractif pour d'autres joueurs. Cristiano pourrait revenir, mais je pense qu'il fera une année de plus à Manchester United et ensuite nous verrons", a ajouté l'Anglais.

En revanche, malgré les rumeurs, l'ancien international anglais ne croit pas à la venue de Robert Lewandowski chez les Merengue : "Il n'a jamais été possible de l'éloigner du Bayern Munich. Je suis sûr qu'il aurait aimé jouer au Real Madrid il y a quelque temps, mais il a toujours été un grand joueur pour le Bayern et ils l'apprécient. Ils ont toujours demandé beaucoup d'argent pour lui, et à juste titre, car c’est le meilleur numéro neuf du monde."

"La Liga est faible comme elle ne l'a plus été depuis longtemps"

Steve McManaman ne croit pas trop aux chances du Real Madrid, opposé au PSG au prochain tour, en Ligue des champions : "Je pense toujours que les équipes anglaises et le Bayern Munich sont les équipes les plus susceptibles de gagner la Ligue des champions cette saison. Le Real Madrid s'est très bien débrouillé si l'on tient compte du fait qu'il n’ont recruté que David Alaba cet été. Karim Benzema a été brillant et Vinícius s'est beaucoup amélioré par rapport à l'année dernière. Mais la Liga est faible comme elle ne l'a plus été depuis longtemps".

"L'Atletico a lutté dans son groupe de Ligue des champions et s'est qualifié lors de son dernier match, tandis que le Barça est tombé si bas que c'en était assez triste à regarder. Cette année, la course au titre a été laissée ouverte au Real Madrid. Avec l'expérience de Casemiro, Toni Kroos, Karim Benzema et David Alaba, le club peut gagner la Liga si tout le monde est en forme. Cependant, on a vu ce qui s'est passé en demi-finale la saison dernière contre Chelsea…", a conclu l'ancien de Liverpool.