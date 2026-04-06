Avec en tête de liste la star du Paris Saint-Germain, la République démocratique du Congo cherche à naturaliser 12 joueurs avant la Coupe du monde

Les célébrations de la République démocratique du Congo suite à sa qualification pour la Coupe du monde 2026 continuent de faire des vagues parmi certains clubs européens, car les joueurs sont restés dans leur pays pour fêter cet exploit et ne sont pas retournés dans leurs clubs à la fin de la trêve internationale.

La qualification pour la Coupe du monde est un événement historique pour la République démocratique du Congo, car c'est la deuxième fois qu'elle participe à la Coupe du monde, après sa participation en 1974, alors qu'elle était connue sous le nom de Zaïre.

L'équipe entraînée par Sébastien De Sabre compte de nombreux talents footballistiques, dont plusieurs évoluent dans les meilleurs championnats européens. Outre Mpemba, Mokaou (Lille) et Bakambu (Real Betis), on trouve d’autres joueurs tels que Yohan Wissa (Newcastle United), Noah Sadki (Sunderland) et Wan-Bissaka (West Ham).

Le journal espagnol « Marca » a indiqué que la Fédération de football de la République démocratique du Congo est consciente des lacunes de sa sélection nationale et a donc commencé à travailler au recrutement de nouveaux joueurs pour rehausser le niveau de l'équipe.

Il est question d'une liste comprenant jusqu'à dix joueurs éligibles pour jouer avec la sélection de la République démocratique du Congo, qui pourraient être tentés de participer à la Coupe du monde.

Selon le journal, cette liste comprend les dix joueurs suivants : Warren Bondo (Cremonese), Willy Kambwala (Villarreal), Arnaud Kalimuendo (Eintracht Francfort), Ezekiel Panzuzi (Leipzig), Samuel Mbangula (Werder Brême), Jordi Makingu (Fribourg), Anthony Milambo (Brentford), Dylan Bakwa (Nottingham Forest), Marc Bola (Watford) et Bradley Loko (Brest).

Cependant, la Fédération congolaise ne semble pas se contenter de cette liste de joueurs, mais cherche à attirer davantage de talents.

Ces dernières heures, c'est le nom de Sini Mayolo qui a le plus circulé, et il semblerait que la sélection de la République démocratique du Congo ait déjà entamé les démarches officielles pour recruter le jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain, éligible pour jouer avec l'équipe nationale congolaise, et qui devrait figurer parmi les titulaires de l'équipe de l'entraîneur Desabre lors de la Coupe du monde.

Outre Mayolo, le nom d'El Chadai Bichapo, défenseur central de 20 ans évoluant au RB Leipzig, a été évoqué comme une option potentielle, et les négociations concernant sa naturalisation semblent bien avancer.

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