Le club qatari d’Al-Sadd se rend à Djeddah pour affronter les phases éliminatoires de la Ligue des champions de l’Asie, avec un groupe de 24 joueurs, dont 10 professionnels étrangers.

Le club qatari a officialisé, via son site internet, la liste des joueurs qui s’envoleront ce samedi pour Djeddah, en prévision du choc très attendu contre le club saoudien Al-Hilal, programmé au stade Prince Abdullah Al-Faisal dans le cadre des huitièmes de finale. L’équipe est attendue deux jours avant la rencontre afin de peaufiner sa préparation.

Le vainqueur de ce duel affrontera en quart de finale le club japonais Vissel Kobe, dans une phase à élimination directe qui se tiendra intégralement à Djeddah.

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L’entraîneur italien Roberto Mancini a retenu plusieurs joueurs de renom : le Brésilien Paulo Otávio à gauche, ses compatriotes Giovanni Henrique sur l’aile droite, Claudinho en meneur de jeu et Roberto Firmino en pointe.

La liste comprend également le défenseur central marocain Romain Saïss, le milieu uruguayen Agustín Soria, l’attaquant espagnol Rafa Mochica, le latéral droit français Younes El Hannach, l’ailier néerlandais Javiero Delroson et le milieu malien Mohamed Kamara.

Quatorze joueurs qataris complètent l’effectif, parmi lesquels la star Akram Afif, élu meilleur joueur d’Asie en 2019 et 2023, le capitaine Hassan Al-Haydos ainsi que le latéral droit Pedro Miguel.

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Le groupe complet d’Al-Sadd est le suivant :

Saad Al-Dosari, Meshaal Barsham, Youssef Al-Balushi, Karim Mohammed, Pedro Miguel, Roman Saïss, Ahmed Suhail, Paulo Otávio, Tariq Salman, Agustín Soria, Mohamed Kamara, Rafa Mochica, Akram Afif, Hashim Ali, Giovanni Henrique, Claudinho, Roberto Firmino, Younes Al-Hannash, Ali Asad, Javiero Delroson, Khokhi Boualam, Hassan Al-Haydos, Mohamed Al-Bakri et Abdullah Al-Yazidi.