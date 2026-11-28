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Vincent Kompany a répondu aux nombreuses absences au Bayern Munich par plusieurs surprises. Face à Hambourg, Sacha Boey, Bara Ndiaye et Noah Codjo-Evora sont titulaires pour la première fois de la saison.

Le Bayern est actuellement privé de plusieurs joueurs clés. Le capitaine Manuel Neuer, Alphonso Davies, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibrai, Jamal Musiala et Harry Kane sont tous blessés. Musiala venait tout juste de faire son retour, accompagné de nombreux débats, mais doit de nouveau déclarer forfait en raison d’une déchirure musculaire .

Dans le but face à Hambourg, Jonas Urbig remplace de nouveau Neuer, comme prévu. Sacha Boey débute au poste d’arrière droit. Candidat à un départ, il connaît sa première titularisation de la saison après cinq brèves apparitions. Jonathan Tah, Min-Jae Kim et Josip Stanisic complètent la défense à quatre. Dayot Upamecano est sur le banc après la défaite 2-1 contre le LOSC Lille mardi. C’est l’un des quatre changements effectués.

Kompany aligne quatre milieux axiaux : Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof et Bara Ndiaje. L’un d’eux évoluera sur la gauche, probablement le Sénégalais de 18 ans. Ndiaje n’a disputé que trois matches cette saison, pour un total de quatre minutes. Sur l’aile droite, après deux prestations très décevantes contre le 1. FC Cologne (1-1) et Lille , Lennart Karl est de nouveau aligné.

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En attaque, en l’absence de Kane et de ses remplaçants potentiels Saibari et Gnabry, Kompany titularise Noah Codjo-Evora pour la première fois. Le Français de 19 ans était entré en jeu lors des deux matches précédents, sans parvenir à se montrer. Cette saison, Codjo-Evora a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive en 14 apparitions jusqu’ici en Regionalliga Bayern. Décevant à la pointe de l’attaque contre Lille, Konrad Laimer commence sur le banc face à Hambourg, tout comme Nathaniel Brown, Hiroki Ito et Upamecano.

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Le jeune attaquant Bastian Assomo, 16 ans, est également sur le banc, comme le milieu brésilien Maycon Cardozo, 18 ans.

La composition du Bayern Munich contre Hambourg

Urbig - Boey, Tah, Kim, Stanisic - Kimmich, Pavlovic - Karl, Bischof, Ndiaye - Codjo-Evora. Nous voulons que le jeune ait son espace