Le club d'Al-Qadisiyah a ravivé l'histoire noire de son homologue Al-Ahli en Roshn Saudi League, et ce après une seule mi-temps de leur match de la saison en cours.

Al-Ahli s'est déplacé chez Al-Qadisiyah, ce mardi, au stade Prince Mohammed bin Fahd de Dammam, lors de la sixième journée de la Roshn Saudi League.

Al-Qadisiyah a terminé la première mi-temps de la rencontre en menant face à Al-Ahli sur un score de trois buts à zéro, dont deux inscrits par le milieu de terrain néerlandais Tijjani Reijnders, tandis que l'arrière droit Mohammed Abu Al-Shamat a marqué le troisième but.

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Selon le réseau de statistiques « Opta », il s'agit désormais de la quatrième fois qu'Al-Ahli se retrouve mené de trois buts à la fin de la première mi-temps, depuis le début de l'ère du professionnalisme en Roshn League, au début de la saison 2008-2009.

Al-Hilal était la dernière équipe à l'avoir fait, lors de la saison dernière de la Roshn League, en menant face à Al-Ahli en première mi-temps sur un score de trois buts à zéro, lors de la troisième journée, avant qu'« Al-Raqi » ne réussisse à égaliser 3-3 avant la fin du match.

Outre Al-Hilal, les clubs d'Al-Raed et d'Al-Taawoun ont réussi à mener face à Al-Ahli de trois buts avant la fin de la première mi-temps dans l'histoire de la Roshn League, faisant d'Al-Qadisiyah la quatrième équipe à le réaliser.

Rappelons qu'Al-Qadisiyah a réussi à remporter l'ensemble de ses sept matchs au terme desquels il a terminé la première mi-temps en menant avec un écart de 3 buts ou plus, dans l'histoire de ses participations au championnat saoudien.