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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

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Avec cette série impressionnante, Didier Deschamps rejoint la légende brésilienne dans un classement historique

D. Deschamps
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É.-U.

L'entraîneur français poursuit son parcours dans la Coupe du monde

Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, est entré dans l'histoire de la Coupe du monde en dirigeant les Bleus ce mardi soir contre le Sénégal, lors du match d'ouverture des Français dans cette édition du tournoi.

Il a ainsi dirigé son 20e match avec les Bleus dans la compétition, après avoir conquis le titre en 2018 et atteint la finale de l’édition précédente avant de s’incliner face à l’Argentine.

Selon le site « Stats Foot », il devient le deuxième sélectionneur à avoir dirigé le même pays dans le plus grand nombre de matches de Coupe du monde.

Il rejoint ainsi le Brésilien Mario Zagallo et l’Uruguayen Óscar Tabárez, qui ont également conduit leur sélection à ce nombre de rencontres.

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Seul l’Allemand Helmut Schön, avec 25 rencontres au compteur, devance encore le technicien tricolore.

Deschamps pourrait même devenir le seul détenteur de ce record au cours de l’édition en cours.

Selon Opta, il prend part à sa quatrième Coupe du monde en tant que sélectionneur (après 2014, 2018 et 2022), devancé seulement par Carlos Alberto Pereira (6 participations) et Bora Milutinović (5). alors que Carlos Queiroz s’apprête lui aussi à disputer sa cinquième phase finale dans les prochaines heures.

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