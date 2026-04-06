« Avec ce niveau de jeu et ces résultats, Van Persie aurait été limogé dans n'importe quel autre club de l'Eredivisie »

Avec ce jeu et ces résultats, Robin van Persie aurait été limogé dans n'importe quel autre club de l'Eredivisie. Chaque jour, sur Voetbalzone, nous proposons trois thèses sur les grands clubs néerlandais. De plus, les équipes en dehors du trio de tête traditionnel font régulièrement l'objet d'une attention particulière. L'entraîneur du Feyenoord, Van Persie, bénéficie-t-il d'un crédit excessif auprès de la direction du club, ou les joueurs le laissent-ils tomber ? Donnez votre avis dans les commentaires !

Même après ce match nul décevant 0-0 contre le FC Volendam, Feyenoord occupe toujours la deuxième place de la Vriendenloterij Eredivisie. Ce fut une nouvelle fois une prestation décevante des Rotterdamois, tant sur le plan défensif qu'offensif. Raheem Sterling a une nouvelle fois déçu sous le maillot de Feyenoord et Ayase Ueda, meilleur buteur avec 22 buts, n'a pas non plus réussi à faire la différence dans ce village de pêcheurs. Tout cela met encore plus de pression sur le match au sommet contre le numéro trois, le NEC, la semaine prochaine.

Van Persie a refusé de critiquer ouvertement ses joueurs après cette prestation médiocre. L'entraîneur rotterdamois s'est surtout adressé, avec un cynisme frappant, à la VAR. Van Persie était clairement agacé par les situations de penalty autour de Gonçalo Borges et Ueda. « La VAR était bien là aujourd’hui ? Étaient-ils vraiment là ? Oh, d’accord. Eh bien, c’est bon à savoir qu’ils étaient bien là », a-t-il déclaré avec sarcasme lors de la conférence de presse qui a suivi à Volendam.

Pas un mot de Van Persie sur Sterling et Borges, entre autres, qui, en tant qu'ailiers, n’ont absolument pas fait impression face à la courageuse équipe de Volendam. Pas non plus sur Mats Deijl, qui s’est fait ostensiblement piéger en fin de match et qui a heureusement pu compter sur le gardien Timon Wellenreuther pour sauver la mise. Luciano Valente, dans le viseur du sélectionneur Ronald Koeman pour la sélection définitive pour la Coupe du monde, n’a pas non plus fait de Van Persie un entraîneur gagnant face à cette équipe en bas du classement de l’Eredivisie. Un seul point et la certitude que la deuxième place est sérieusement menacée.

Une saison difficile

C'est en tout cas une saison semée d'embûches pour Van Persie. Tout a commencé avec les remous autour du poste de capitaine. Quinten Timber, qui a depuis rejoint l'Olympique de Marseille, a rapidement perdu le brassard de capitaine, et Sem Steijn a lui aussi été écarté de ce rôle au De Kuip. Depuis janvier, c'est Wellenreuther qui porte le brassard, mais cela n'a pas suffi à ramener le calme au Feyenoord. Van Persie semblait sur le point d'être limogé après une mauvaise série en Eredivisie et en Ligue Europa, ainsi que des critiques de la part de certains joueurs. Des discussions s'ensuivirent avec le directeur technique Dennis te Kloese, qui refusa de licencier l'entraîneur et trouva une solution en engageant Dick Advocaat, qui avait déjà aidé Giovanni van Bronckhorst à traverser une période difficile, en tant que conseiller.

Lundi, dans l'émission sportive de Rijnmond, le Feyenoord en difficulté n'a pas été épargné. « L'initiative fait défaut au Feyenoord et cela a bien sûr un rapport avec cela. On voit de tous côtés que c'est une équipe en manque de confiance. La peur est palpable », a déclaré l'ancien attaquant Harry van der Laan, qui estime qu'Advocaat n'apporte pour l'instant pas grand-chose. « C'est un entraîneur qui pense défensivement, et cela se voit. Feyenoord joue bien en ne concédant pas de buts, mais les rares occasions qui se présentent doivent alors être concrétisées. »

Van der Laan estime que Feyenoord, en tant que grand club, doit se montrer beaucoup plus dominant face à des équipes de bas de classement comme Volendam. « Quand un grand club se rend à Volendam, il doit être totalement dominant et faire attention aux contre-attaques. C'était un match équilibré et cela m'inquiète. On peut toujours perdre des points, mais là, c'est parce qu'on n'est pas vraiment meilleurs », explique l'analyste, rejoint par Ali Boussaboun : « Le plus gros problème, c'est le manque de créativité. Dans le dernier tiers du terrain, on n'a pas de joueurs capables de se démarquer facilement. »

Des semaines cruciales

C'est à Van Persie de remettre rapidement le Feyenoord sur les rails dans la phase la plus cruciale de la saison. Le NEC et le FC Twente sont en forme et talonnent de près le numéro deux. Van Persie et ses joueurs ont encore cinq journées à disputer, dont trois à l'extérieur et la réception du finaliste de la Coupe, l'AZ, au stade De Kuip le 10 mai. Van Persie est un jeune entraîneur et bénéficie pour l'instant de la confiance de la direction du club à Rotterdam-Sud. Cela pourrait bien changer du tout au tout si Feyenoord terminait cette saison de manière catastrophique et laissait filer son ticket pour la Ligue des champions.

L'avis quotidien sur le PSV : le PSV pourrait devenir le Bayern Munich des Pays-Bas dans les années à venir.



L'avis quotidien sur l'Ajax : le duo central Nick Verschuren - Dies Janse est meilleur que Josip Sutalo - Youri Baas.