Avec Bale, mais sans Vinicius : Le groupe du Real Madrid face au PSG

Zinedine Zidane a convoqué 19 joueurs pour le choc face au PSG et Gareth Bale en fait partie.

Zizou compte un groupe quasiment au complet à l’exception de James Rodriguez pour défier le PSG en Ligue des Champions mardi soir. Titulaire lors des 3 derniers matches du Real, le Français Ferland Mendy est présent.

Gareth Bale, copieusement sifflé lors de la récente victoire en contre la (3-1) après sa célébration polémique avec le , est lui aussi présent.

"Mardi c'est un match important pour tous les joueurs, Bale, moi, les autres, a confié Zidane en conférence de presse, ce mardi. On connaît la situation, ils font une saison magnifique et l'exigence qu'on doit avoir demain doit être supérieure à ce qu'on a eu pour le moment, mais ça nous motive. On aime jouer contre de grands adversaires.", avait confié Zizou en conférence de presse ce lundi.

Le Brésilien Vinicius, titulaire à l’aller, est en revanche absent. Le Brésilien est écarté du groupe pour la quatrième fois consécutive par ZZ.