Avec 64 sélections nationales participantes, les États-Unis envisagent officiellement d’accueillir la Coupe du monde 2038

Les États-Unis accueillent actuellement la phase finale de la Coupe du monde masculine, pour la deuxième fois de leur histoire, après avoir déjà organisé l'édition de 1994.

Le directeur exécutif du groupe de travail de la Maison Blanche dédié à la Coupe du monde a déclaré que les États-Unis pourraient envisager de présenter leur candidature pour accueillir la Coupe du monde 2038.

Les États-Unis accueilleront l’édition 2026 en partenariat avec le Canada et le Mexique, depuis que le tournoi est passé de 32 à 48 équipes. La FIFA envisage par ailleurs d’élargir à nouveau la compétition à 64 équipes dès 2030.

« Si la Coupe du monde atteint un jour 64 équipes, les États-Unis sont prêts à la organiser », a affirmé Andrew Giuliani à la BBC.

Il a ajouté : « Concentrons-nous d’abord sur l’édition actuelle, qui s’achève le 19 juillet, puis nous pourrons soumettre notre candidature pour 2038 ou toute autre édition. »

Giuliani a par ailleurs confirmé avoir échangé avec le président américain Donald Trump au sujet de la capacité des États-Unis à accueillir à nouveau la Coupe du monde.

Il a conclu : « Aucun pays n’est mieux préparé que les États-Unis pour accueillir la Coupe du monde, et je pense que cela se voit sur les réseaux sociaux. »

La Coupe du monde 2038 sera la prochaine à accueillir des candidatures.

L’édition 2030 sera organisée conjointement par le Maroc, l’Espagne et le Portugal, tandis que l’édition 2034 se déroulera en Arabie saoudite.