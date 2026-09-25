Alors que les médias spéculaient récemment avec ardeur sur une bataille imminente entre les grands clubs européens pour le joyau des Red Devils, Deco a cette fois adopté un ton étonnamment discret. Bien que l’attaquant se soit récemment même déjà rendu sur place, afin de se faire sa propre idée des conditions au Real Madrid et chez les Catalans, Deco a calmé les attentes.

« Il n’y a rien à dire sur ce garçon. Il est normal que des joueurs soient régulièrement associés à nous. De grands intérêts sont en jeu. Même s’ils sont encore jeunes, nous ne sommes intéressés par aucun joueur. En ce qui concerne sa situation, je ne suis pas certain de ce qui s’est passé. Je ne le sais pas. Il est toujours un joueur de Manchester United », a déclaré le dirigeant de 49 ans.

Le jeune talent avait récemment fait sensation à United avec un souhait de départ exprimé. Outre les deux poids lourds espagnols, le Paris Saint-Germain ainsi que le Bayern Munich feraient également le guet afin de suivre la situation du jeune joueur convoité.

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Quand JJ Gabriel fêtera-t-il son 16e anniversaire ?

La course pour Gabriel devrait surtout s’accélérer à l’approche du 6 octobre : ce jour-là, le jeune talent fêtera son 16e anniversaire et atteindra ainsi l’âge à partir duquel il pourra officiellement être représenté par un agent de joueurs agréé.

Pour cette étape décisive, Ali Barat se positionnerait déjà, selon certaines informations. Ce conseiller vedette n’est pas un inconnu sur la scène internationale et a déjà conclu par le passé certains des transferts à plusieurs millions d’euros les plus retentissants du football européen de haut niveau, dont le transfert de 116 millions d’euros de Moises Caicedo de Brighton & Hove Albion à Chelsea.