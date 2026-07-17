Alors que plane l’inquiétude sur l’impact de la fumée des feux de forêt canadiens, la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, programmée dimanche au MetLife Stadium du New Jersey, pourrait suivre la voie de précédents matchs reportés ou annulés pour cause de qualité d’air dégradée ou de fumée dense.

La sécurité des joueurs et des supporters reste une priorité absolue, ce qui pourrait contraindre les organisateurs à prendre des décisions exceptionnelles.

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Le championnat iranien est l’un des plus touchés par la pollution atmosphérique, notamment à Téhéran, où les niveaux d’impuretés grimpent en flèche l’hiver. En décembre 2015, deux rencontres ont été reportées après que l’indice de qualité de l’air a dépassé les seuils internationaux, sur recommandation des autorités environnementales qui déconseillaient toute activité sportive.

En novembre 2019, le match Persepolis-Nasaji et une autre rencontre à Téhéran ont été reportés pour le même motif.

En 2024 et 2025, le scénario s’est reproduit : plusieurs affiches majeures, dont un Persepolis-Esteghlal, ont été rayées de la programmation dès que l’indice de qualité de l’air a franchi le seuil « insalubre » voire « dangereux ».

Les autorités iraniennes ont alors ordonné la fermeture des écoles et la suspension de toute activité sportive afin de protéger la santé publique.

Conséquences actuelles sur la Major League Soccer

La Major League Soccer (MLS) a ainsi reporté, jeudi, la rencontre entre le Chicago Fire et les Vancouver Whitecaps, programmée au Soldier Field, en raison de la fumée des incendies de forêt venue du Canada et du nord du Minnesota.

Les quelque 40 000 spectateurs attendus ont donc été invités à reporter leur venue au 6 octobre, date de la nouvelle programmation.

Selon l’agence Associated Press, la décision a été prise après que la qualité de l’air a atteint des niveaux insalubres, poussant la ligue à protéger joueurs et supporters. Le même jour, le match Forge FC–Pacific FC, comptant pour la Ligue canadienne de football (CSL), a également été reporté pour la même raison.

Ligue américaine féminine

En juin 2023, le match entre le New Jersey/New York Gotham et l’Orlando Pride, comptant pour la Ligue nationale féminine américaine (NWSL), avait déjà été reporté lorsque l’indice de qualité de l’air (AQI) avait atteint 206, un seuil « très malsain ».

Conformément à sa politique interne qui se base sur l’indice de qualité de l’air (AQI) pour décider de la tenue des rencontres, la ligue a alors fixé une nouvelle date en août.

La fumée des torches… un effet similaire

Bien que la cause des incidents suivants ait été la fumée des torches allumées par les supporters, et non la pollution atmosphérique ou des feux de forêt, l’impact sur la visibilité et la sécurité des joueuses était similaire.

En janvier 2025, la rencontre de Ligue des champions entre le Feyenoord et le Bayern Munich a été interrompue 72 secondes après le coup d’envoi en raison d’une fumée dense qui masquait la visibilité et empêchait les joueurs de suivre le ballon.

Le même mois, le coup d’envoi du match entre le Real Madrid et le club français de Brest, dans le cadre de la même compétition, a été retardé de plusieurs minutes en raison d’une épaisse fumée provoquée par des feux allumés dans les tribunes.

La FIFA et la possibilité d’un report

Malgré ces précédents, rien n’indique, pour l’instant, que la Fédération internationale de football (FIFA) envisage de reporter la finale de la Coupe du monde.

L’hypothèse d’un report ou d’un déplacement du match apparaît toutefois peu probable, tant en raison de la prévision d’une amélioration météorologique que de l’enjeu sportif et commercial colossal de l’événement, dont les billets pourraient battre des records de prix, certaines places atteignant déjà plus de deux millions de dollars sur le marché secondaire.

Selon le journal britannique The Sun, aucune information ne suggère que la FIFA envisage actuellement un report.