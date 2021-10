Avant OM-Lorient, Sampaoli ne vise pas la victoire à tout prix

Face à la mauvaise série de l'OM, Sampaoli est revenu sur cette pression de gagner contre Lorient et estime qu'elle est négative.

Un nul et deux défaites. Voilà le bilan de l’OM avant la trêve internationale et les nuages qui sont venus se montrer de plus en plus insistants dans le ciel marseillais. Les bonnes dispositions di début de saison ont été dissipés par des adversaires mis au pli et prêts à contrecarrer les plans de Jorge Sampaoli.

Comme ses joueurs, l’entraineur marseillais est un peu plus tancé que lors des premières semaines de la saison. Arrivé en mars dernier, l’Argentin n’a jamais caché que sa philosophe de jeu sera portée vers l’avant, quitte à ce que son équipe soit déséquilibrée. On l’avait vu avec l’Argentine lors du Mondial 2018 et avec le FC Séville, on le voit désormais avec l’OM.

Avant la réception de Lorient, Sampaoli a forcément été interrogé sur l’obligation de gagner pour ce retour de trêve internationale et ainsi mettre fin à cette mauvaise série. Dans son franc-parler habituel, l’ancien sélectionneur du Chili a rappelé qu’il fallait du temps pour mettre en place une philosophie de jeu et que la pression du résultat pouvait empêcher de mettre en place ces idées. Au Vélodrome, Sampaoli voudra gagner mais ne veut surtout déroger à sa philosophie offensive.

"Avec ce prisme du résultat, il y a une obligation de gagner contre Lorient, dimanche. Mais pour moi, se dire qu’on est obligé de gagner à tout prix rapproche plutôt de la défaite. L’obligation est un peu de l’oppression, elle crée du stress, des difficultés en plus", a concédé le coach de l’OM en conférence de presse.

"Le plus important est de consolider une idée, qu’on essaye d’inculquer. On a lancé un processus avec de nombreux nouveaux joueurs. Seule la manière nous rapprocher du résultat, il faut de la joie, de la fraîcheur."

Du temps, ce n'est pas vraiment ce qui est donné dans le football et de nombreux entraîneurs en ont fait les frais.