L'Allemand Matthias Jaissle, ancien entraîneur d'Al-Ahli, a placé son compatriote Jens Wieffer, entraîneur du rival traditionnel Al-Ittihad, sur le trône de la Roshn Saudi League, avant le début des compétitions de la nouvelle saison.

Al-Ahli a annoncé, mercredi dernier, le départ officiel de Jaissle de son poste, après le paiement de la clause libératoire prévue dans son contrat, pour prendre en charge l'entraînement du club anglais de Newcastle United, en remplacement de son ancien entraîneur Eddie Howe.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que le départ de Jaissle fait de Jens Wieffer le plus jeune entraîneur de la Roshn Saudi League, avant le début de la nouvelle saison.

Le journal a précisé que les deux entraîneurs sont âgés de 38 ans, mais que Wieffer est plus âgé que Jaissle de 3 mois, ce qui faisait de lui le deuxième plus jeune entraîneur de la Roshn League, avant que l'ancien entraîneur d'Al-Ahli ne parte et ne lui laisse la première place.

Ce n'est pas tout, puisque Jens Wieffer est devenu le seul entraîneur de la Roshn Saudi League à ne pas avoir atteint la barre des 40 ans avant le début de la nouvelle saison, suivi de l'Anglais Des Buckingham, entraîneur d'Al-Khaleej, âgé de 41 ans.

En revanche, l'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr, occupe la deuxième place dans la liste des entraîneurs les plus âgés de la Roshn League, avec 60 ans, à deux ans du Croate Damir Buric, entraîneur d'Abha, qui occupe la première place.

Il est à noter que la Roshn Saudi League débutera jeudi prochain, avec le match entre Abha et Al-Hazm, avant qu'Al-Ahli n'affronte Al-Fateh et Al-Shabab ne rencontre Al-Qadsiah le même jour.