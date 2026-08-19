Comme le rapporte la WAZ, les dirigeants du BVB auraient au moins commencé à envisager un possible prêt du milieu de terrain, arrivé à Dortmund seulement cet été en provenance d’Independiente del Valle, en Équateur.

Le quotidien régional y voit un indice d’un départ temporaire rapide de Lerma : l’entraîneur du BVB, Niko Kovac, s’est récemment totalement passé de la recrue lors des matches de préparation. Que ce soit lors du nul 2-2 contre l’AS Rome le week-end dernier ou auparavant lors de la victoire 3-2 contre Arsenal, Lerma est resté sur le banc pendant 90 minutes.

Les récentes déclarations de Kovac laissent également penser que le joueur de 18 ans connaît des difficultés de démarrage prévisibles dans son adaptation au football allemand et qu’il doit surtout encore progresser sur le plan de la robustesse.

« Nous ne pouvons pas faire jouer tout le monde », a déclaré Kovac, cité par la WAZ au sujet du temps de jeu récemment absent de Lerma. « Il a encore besoin de temps et c’est tout à fait normal. Il y a des difficultés liées à la langue. Quand on le regarde, il est aussi encore un peu frêle, nous devons lui faire prendre un peu de poids ou travailler sur sa condition physique », a ajouté Kovac, qui a toutefois souligné : « Le garçon fait partie de l’équipe comme tous les autres. »

Justin Lerma d’abord destiné à la Regionalliga avec le BVB ?

Le rapport ne précise pas encore s’il existe déjà des clubs susceptibles d’accueillir Lerma en prêt. Si l’Équatorien reste à Dortmund, le scénario le plus probable serait en revanche qu’il soit d’abord amené au niveau de la Bundesliga par le biais d’apparitions avec l’équipe réserve en Regionalliga.

Borussia Dortmund

La concurrence dans le secteur de jeu de Lerma, au milieu central, de préférence offensif, s’est récemment fortement renforcée. Après tout, trois nouveaux joueurs de renom sont arrivés à ce poste avec Konstantinos Karetsas (en provenance du KRC Genk), Giannis Konstantelias (en provenance du PAOK Salonique) et Joey Veerman (en provenance du PSV Eindhoven), tous ambitieux pour une place de titulaire.

Le BVB avait toutefois déjà bouclé le recrutement de Lerma en mai 2024. Conformément aux statuts de la FIFA, un transfert du jeune joueur, pour lequel une indemnité de quatre millions d’euros a été versée, n’était possible qu’à partir de son 18e anniversaire début mai 2026. Son contrat à Dortmund court jusqu’en 2031.

Lerma avait déjà débuté en première division équatorienne à l’âge de 15 ans ; malgré son jeune âge, il compte déjà 43 apparitions en matches officiels avec Independiente del Valle (deux buts). En 2025, alors âgé de 17 ans, il a été sacré champion d’Équateur en tant que titulaire.