La saison de l'un des joueurs du club saoudien d'Al-Ittihad s'est terminée avant même d'avoir commencé, après une grave blessure contractée lors d'un match amical.

Al-Ittihad a publié un communiqué sur son compte officiel « X », dans lequel il a annoncé que son joueur Hamed Al-Ghamdi souffrait d'une rupture des ligaments croisés antérieurs.

Le club saoudien a précisé qu'Al-Ghamdi s'était blessé lors de la victoire 3-2 contre le club sud-africain des Orlando Pirates, mardi dernier en soirée, à l'occasion de son premier match amical dans la ville espagnole de Marbella, avant le début de la nouvelle saison.

Al-Ittihad a indiqué qu'il travaillait à finaliser toutes les dispositions nécessaires en vue de l'opération chirurgicale du joueur dans les prochains jours, avant qu'il n'entame son programme de soins et de rééducation.

Il sera difficile pour le joueur de 27 ans de rejouer avec « les Tigres » au cours de la nouvelle saison, ce qui signifie que sa saison est terminée avant d'avoir commencé.

La blessure d'Al-Ghamdi représente un coup dur pour Al-Ittihad, d'autant plus que le club souffre déjà d'un manque évident au milieu de terrain, notamment en raison de la blessure dont souffre l'autre milieu de terrain, le Malien Mamadou Doumbia.

Al-Ittihad cherche à réaliser quelques recrutements au milieu de terrain, son nom étant associé à plusieurs joueurs, à l'image des Égyptiens Imam Ashour et Marwan Attia, des Marocains Azzedine Ounahi et Sofyan Amrabat, et des Nigérians Raphael Onyedika et Wilfred Ndidi.

Rappelons qu'Al-Ghamdi a disputé 11 matchs avec « le Doyen » la saison dernière, toutes compétitions confondues, sans parvenir à marquer ni à délivrer la moindre passe décisive.