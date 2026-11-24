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L’international allemand joue un rôle décisif pour les Reds, ce qui n’étonne pas cette légende du club.

La légende de Liverpool Steven Gerrard a salué les récentes performances de Florian Wirtz sous le maillot des Reds. « Quand on joue en numéro 10 et qu’on aime évoluer entre les lignes, on a besoin de joueurs qui prennent la profondeur derrière la défense. Je pense qu’il en a désormais dans cette équipe », a déclaré Gerrard dans le podcast Overlap. Il faisait référence aux joueurs offensifs de Liverpool, comme Bradley Barcola, Alexander Isak et Victor Munoz, qui ont eux aussi contribué aux récents succès des Reds.

Wirtz avait marqué et délivré une passe décisive lors de la victoire 3-1 contre Crystal Palace, puis avait récidivé lors du succès 4-0 contre Manchester United le week-end dernier. « J’ai effectivement dit que Wirtz devait en faire plus », s’est souvenu Gerrard. « Mais je ne faisais pas partie de ceux qui étaient prêts à tirer un trait sur lui et à abandonner. J’en avais déjà assez vu avant même qu’il signe à Liverpool », a-t-il ajouté, en référence aux grandes performances de Wirtz, notamment lors de son titre de champion d’Allemagne avec le Bayer Leverkusen.

Le joueur de 23 ans a rejoint Liverpool en 2025 pour une indemnité de transfert record de 125 millions d’euros. Il a d’abord eu du mal à s’imposer lors d’une première saison en demi-teinte chez les Reds. Ces dernières semaines et ces derniers mois, il monte toutefois de plus en plus en puissance et a récemment convaincu sous le maillot de l’Allemagne lors des matches de Ligue des nations.

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Au total, Wirtz compte cette saison trois buts et six passes décisives en 16 matches officiels avec le club d’Anfield. Il a désormais disputé 50 matches avec l’Allemagne et inscrit 15 buts.

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Liverpool se déplacera mercredi sur le terrain du Club Bruges en Ligue des champions, avant le derby chez Everton dimanche.