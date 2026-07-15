Les supporters argentins, nombreux à Atlanta, ont rapidement fait monter la température avant la demi-finale de la Coupe du monde. Dès l’hymne britannique, ils ont entonné des chants à plein poumons, couvrant presque la voix des Anglais.

Or, dans le football, il est d’usage que joueurs et supporters respectent l’adversaire pendant l’hymne national ; ce rituel symbolise l’esprit sportif et la reconnaissance mutuelle.

À Atlanta, les Argentins ont clairement ignoré cette règle tacite. « Qui ne saute pas est pour l’Angleterre », ont-ils chanté de manière provocante au Mercedes-Benz Stadium, avant de conclure l’hymne anglais par un concert de sifflets retentissants.

Les supporters anglais ont immédiatement répondu en sifflant l’hymne argentin, mais dans la presse britannique, c’est surtout le premier incident qui a été relayé. « Scandaleux », titre ainsi The Sun.

Cette hostilité en tribunes se répercute sur la pelouse, où le match s’embrase. L’arbitre Ismail Elfath est contraint de rétablir l’ordre.