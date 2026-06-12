Lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde au Canada, les téléspectateurs ont manifesté leur agacement envers le commentateur Jan Roelfs. Sur X, de nombreux internautes ont critiqué sa tendance à parler sans interruption pendant les prestations artistiques.

Au Mexique, la compétition a été lancée avant la rencontre entre le pays organisateur et l’Afrique du Sud (2-0). Une cérémonie somptueuse a également précédé la rencontre Canada – Bosnie-Herzégovine à Toronto.

William Prince a porté la voix des peuples autochtones canadiens avant que la chanteuse Alessia Cara, Nora Fatehi, Vegedream et Sanjoy, entre autres, ne montent sur scène.

Roelfs, chargé de commenter la rencontre, n’a pas cessé d’intervenir pendant la cérémonie. Dès avant le coup d’envoi, il était déjà vivement critiqué sur les réseaux sociaux.

« Et voilà, le commentateur jacasse encore », a écrit un téléspectateur. Un autre s’est demandé pourquoi Roelfs continuait à parler pendant les numéros. « Pourquoi ce commentateur ne peut-il pas se taire pendant les performances de la cérémonie d’ouverture ? »

D’autres internautes ont également dénoncé le volume de ses interventions pendant les performances musicales. « Bon sang, ce commentateur ne pourrait-il pas simplement se taire un instant pour qu’on puisse entendre la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde, au lieu de débiter des anecdotes inutiles et des flashs d’info ? », s’indigne un téléspectateur. Un autre réagit : « Quand les commentateurs de foot apprendront-ils enfin à se taire pendant les prestations en direct d’une cérémonie d’ouverture ? C’est ce qu’on appelle l’art de se retenir… »

Le Canada et la Bosnie-Herzégovine entameront leur premier match de Coupe du monde à 21 h, heure néerlandaise. Plus tard dans la nuit, le troisième pays hôte, les États-Unis, entrera également en lice pour affronter le Paraguay.