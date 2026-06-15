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Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Avant même l’annonce officielle, Moshie place la Tunisie dans une position délicate, inédite dans l’histoire de la Coupe du monde

Suède vs Tunisie
Suède
Tunisie
Coupe du monde
S. Lamouchi
Suède
Tunisie
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Deux noms sont en attente de la décision de la Fédération tunisienne.

En réponse à la profonde déception des supporters et des dirigeants après un premier match de la Coupe du monde 2026 manqué, la Fédération tunisienne de football a limogé ce lundi le sélectionneur Sabri Lamouchi.

Selon les informations du journal français L’Équipe, la décision a été officialisée après la lourde défaite (5-1) concédée par les « Aigles de Carthage » face à la Suède lors du match d’ouverture du groupe, qui place d’emblée la sélection tunisienne sous haute pression.

La Tunisie devient ainsi la deuxième sélection de l’histoire de la Coupe du monde à se séparer de son entraîneur après le match d’ouverture, après l’Écosse qui avait pris la même décision lors de l’édition 1954, d’après les données d’Opta.

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Le sélectionneur franco-tunisien Sabri Lamouchi avait pris les rênes de la sélection tunisienne en janvier dernier, soit moins de six mois avant le coup d’envoi de la Coupe du monde.

Malgré les grands espoirs placés en lui pour réorganiser l’équipe et lui donner une identité de jeu claire, la défaite 1-0 contre la Suède a précipité son départ, d’autant plus qu’il avait déjà perdu sur le même score face à la Belgique en match amical quelques jours avant le tournoi.

Si la Fédération tunisienne de football n’a pas encore officialisé cette décision, les informations de L’Équipe ont été confirmées par plusieurs sources locales, qui écartent déjà les noms de Mondher Kebaier et de Wahbi Khazri pour lui succéder.

Les Aigles de Carthage affronteront le Japon dimanche matin pour leur deuxième sortie dans le groupe F, avant de clore la phase de groupes face aux Pays-Bas vendredi 26 juin.

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