LaLiga - Journée 8 10 oct. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid - Villarreal débutera le 10 octobre 2026 à 15 h 00 EST et à 21 h 00 GMT.

Le Real Madrid a du terrain à rattraper après la trêve

LaLiga est enfin de retour après une trêve internationale de trois semaines. Le Real Madrid doit réagir après une défaite contre l’Atletico Madrid, surtout au vu de la forme étincelante du leader barcelonais. La deuxième défaite de la saison en Liga pour les hommes de Jose Mourinho les a laissés à six points du Barça, qui a commencé l’exercice avec sept victoires en sept matches.

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Le Sous-marin jaune va mieux

Après une série de six matches sans victoire, dont quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues, Villarreal a récemment montré des signes de renouveau. Deux victoires consécutives en Liga contre Malaga et Levante sont arrivées au bon moment, et ces résultats ont permis au Sous-marin jaune de remonter à la huitième place de LaLiga.

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Vini va-t-il être écarté ?

L’ailier brésilien Vinicius Jr n’a marqué qu’une seule fois cette saison et pourrait être écarté ici, même si une blessure persistante au genou de Kylian Mbappe complique la situation, mais des rumeurs suggèrent que la superstar française pourrait être impliquée.

Stats clés et nouvelles des blessés

Kylian Mbappe, Ibrahima Konate et Fede Valverde sont tous incertains pour Madrid, mais point encourageant, Eder Militao a repris l’entraînement après une longue absence.

Le Real Madrid a remporté les quatre derniers face-à-face, avec cinq buts de Kylian Mbappe sur cette série.

Madrid reste sur cinq matches sans clean sheet, tandis que Villarreal n’a signé aucun clean sheet lors de ses huit matches officiels cette saison.

Villarreal a marqué au moins deux fois lors de quatre de ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues.

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Nouvelles des équipes et effectifs

Mourinho doit composer avec un secteur défensif très amoindri. Ferland Mendy, Eder Militao et Raul Asencio sont tous forfaits sur blessure, et Dean Huijsen est suspendu. Rodrygo, Federico Valverde, Ibrahima Konate et Kylian Mbappe sont également indisponibles, ce qui laisse l’effectif diminué à plusieurs postes. Aucune composition probable n’a été confirmée, et des mises à jour sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Villarreal présente un bilan de santé plus rassurant, avec Santi Comesana comme seul souci physique signalé. Inigo Perez n’a aucune suspension à gérer et devrait avoir la majeure partie de son effectif à disposition pour la sélection.

Forme

Le Real Madrid a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et en a perdu deux. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 2-1 contre l’Atletico Madrid en Liga, et il s’est aussi incliné 1-0 contre le Real Betis plus tôt dans cette série. Parmi les résultats plus positifs figurent une victoire 4-1 contre le Rayo Vallecano et un succès 2-1 en Ligue des champions face à l’Inter. Sur ces cinq matches, le Real Madrid a marqué dix buts et en a concédé cinq.

Villarreal a également gagné deux de ses cinq derniers matches et en a perdu deux, avec une autre défaite qui complète le bilan. Le club a battu Levante 3-1 lors de son match le plus récent et s’est imposé 1-3 sur le terrain de Malaga auparavant. Ses défaites sont intervenues contre le Real Betis, le Borussia Dortmund en Ligue des champions et le Deportivo de A Coruna. Villarreal a marqué dix buts et en a encaissé neuf sur ces cinq rencontres.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée par une victoire 0-2 du Real Madrid sur la pelouse de Villarreal en janvier 2026 en Liga. Sur les cinq derniers face-à-face, le Real Madrid en a remporté quatre et fait un match nul, la seule exception étant un nul 4-4 à Villarreal en mai 2024. Le Real Madrid a marqué onze buts sur ces cinq matches et en a encaissé six.

Classement

Le Real Madrid occupe la quatrième place de LaLiga, tandis que Villarreal est neuvième. L’écart entre les deux équipes au classement reflète l’attente qui entoure le Real Madrid, censé lutter en haut de tableau, et une victoire le rapprocherait du groupe de tête.