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Avant-match Real Madrid - Inter Milan en Ligue des champions de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Real Madrid vs Inter
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Real Madrid
Inter

Présentation complète du match entre le Real Madrid et l’Inter Milan en Ligue des champions de l’UEFA. Nous passons en revue les résultats du week-end en championnat, la forme récente et les principales histoires à suivre avant ce choc de mardi soir au Santiago Bernabéu.

Real Madrid - Inter : les détails du match

crest
Ligue des Champions - Journée 1
Estadio Bernabeu

Le coup d'envoi de Real Madrid - Inter Milan sera donné le 8 septembre 2026 à 19 h 00 GMT (15 h 00 EST / 20 h 00 BST / 21 h 00 SAST).

Lire aussi : L'échec du Real Madrid en Andalousie : faux pas d'un étalon ou début d'une glissade ?

Les géants européens s'affrontent lors de la 1re journée

Le Real Madrid retrouve le Santiago Bernabéu pour lancer sa campagne d'UEFA Champions League contre la puissance italienne qu'est l'Inter Milan. Resté sur un week-end national frustrant en Liga, le Real vise un rebond immédiat sur la scène européenne et veut donner le ton de sa phase de groupes. Pour l'Inter Milan, un déplacement à Madrid après une victoire palpitante en championnat représente une occasion idéale de frapper fort d'entrée contre un rival direct du groupe.

Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

La frustration du week-end pour le Real : un faux pas face au Real Betis

Le Real Madrid aborde mardi en quête d'une réaction rapide après sa défaite 1-0 à l'extérieur contre le Real Betis en Liga lors de la 4e journée (4 septembre). Malgré une maîtrise de la possession et un secteur offensif composé de Kylian Mbappé, Vinícius Júnior et Jude Bellingham, le club madrilène a encaissé un but victorieux de Troy Parrott à la 81e minute. Une tentative de penalty de Mbappé dans le temps additionnel a ensuite été arrêtée, laissant le Real Madrid bredouille et en quête de davantage d'efficacité devant le but.

FBL-ITA-SERIE A-INTER-NAPOLIGetty Images

La remontée à cinq buts des Nerazzurri face à Naples

L'Inter Milan arrive à Madrid avec une confiance totale après avoir signé une victoire renversante 3-2 contre le SSC Napoli à San Siro en Serie A lors de la 3e journée (5 septembre). Mené 2-0 au début de la seconde période, Lautaro Martínez a lancé la remontée avec un but à la 56e minute avant l'égalisation de Marcus Thuram à la 82e minute. Martínez a ensuite parachevé ce retournement héroïque avec le but de la victoire dans le temps additionnel de la 90e minute pour offrir les trois points à l'Inter, qui se rend donc à Madrid avec un maximum d'élan.

Le pedigree européen et la domination précoce dans le groupe

Les confrontations entre ces deux poids lourds du continent donnent systématiquement lieu à des batailles tactiques très intenses. Les attaques rapides sur les côtés du Real Madrid, menées par Vinícius Júnior et Kylian Mbappé, mettront à l'épreuve la défense à trois de l'Inter, tandis que le duo offensif composé de Lautaro Martínez et Marcus Thuram représentera une menace constante en contre-attaque rapide. Alors que des détails infimes séparent l'élite européenne, cette affiche de mardi promet un spectacle de tout premier ordre dès le coup d'envoi.

Compositions probables

Real Madrid : Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Bellingham, Valverde; Diomande, Diaz, Vinicius Jr; Mbappe

Inter Milan : Martinez; Bastoni, Bisseck, Akanji; Diouf, Barella, Jones, Calhanoglu, Dimarco; Martinez, Thuram

Actualité des équipes et effectifs

Real Madrid vs Inter Équipes probables

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Formation
Inter crest
Inter
INT
3-5-2
1T. Courtois17M. Cucurella16Ibrahima Konaté24D. Dumfries4D. Huijsen14Aurélien Tchouaméni7Vinicius Junior5J. Bellingham8F. Valverde21B. Diaz10Kylian Mbappé1J. Martinez95A. Bastoni25M. Akanji31Y. Bisseck23N. Barella32F. Dimarco8P. Sucic7P. Zielinski17A. Diouf10L. Martinez94F. Esposito
Inter crest
Inter
INT
4-2-3-1
Real Madrid

Onze de départ

Inter

Entraineur

  • J. Mourinho
  • C. Chivu

Le Real Madrid est entraîné par Jose Mourinho, bien qu'aucune blessure ni suspension confirmée n'ait été signalée avant cette rencontre. Aucune composition probable n'a été confirmée à ce stade, et de nouvelles mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

L'Inter est dirigé par Cristian Chivu et, là aussi, aucune information confirmée concernant d'éventuelles blessures ou suspensions n'a été communiquée pour l'effectif visiteur. Les nouvelles des deux équipes seront mises à jour à mesure que les informations seront disponibles.

Forme

RMA

RMA - Forme

S04
V0-3
ESP
V1-2
RSO
V4-1
MAL
V4-0
BET
D1-0
But marqué (encaissé)
13/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
INT

INT - Forme

JUV
V1-2
BET
V1-0
MON
V4-1
CGL
V0-1
NAP
V3-2
But marqué (encaissé)
11/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Le Real Madrid arrive avec une excellente dynamique sur le plan national, avec cinq victoires lors de ses cinq matches les plus récents entre la Liga et les amicaux de pré-saison. Sa dernière sortie s'est soldée par un net succès 4-0 contre Malaga en Liga, après une victoire 4-1 face à la Real Sociedad trois jours plus tôt. L'équipe de Mourinho s'est également imposée 2-1 à l'extérieur contre l'Espanyol, démontrant sa capacité à performer loin de ses bases. Sur ces cinq matches, le Real Madrid a inscrit 13 buts et n'en a concédé que quatre.

L'Inter est également en grande forme, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches et un match nul. Ses seuls points laissés en route sont intervenus lors d'un nul 1-1 contre l'AC Milan en pré-saison. Depuis, l'équipe de Chivu n'a plus perdu, avec notamment une victoire 4-1 contre Monza en Serie A et un succès 1-0 à Cagliari le 30 août. L'Inter a marqué huit buts sur ses cinq dernières rencontres et en a encaissé trois.

Confrontations directes

Face à face

Real MadridNulInter
5
0
0
Ligue des Champions
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Inter badge
Inter
INT
0
FDM
Ligue des Champions
Inter badge
Inter
INT
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FDM
Ligue des Champions
Inter badge
Inter
INT
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FDM
Ligue des Champions
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Inter badge
Inter
INT
2
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Inter badge
Inter
INT
0
FDM
11Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué1/5

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte au 7 décembre 2021 en Champions League, lorsque le Real Madrid s'était imposé 2-0 au Bernabeu. Lors des quatre dernières confrontations entre les deux équipes en Champions League, le Real Madrid n'a pas perdu une seule fois, avec trois victoires et aucun match nul. Sur cette série, le Real Madrid s'est imposé 1-0 à Milan en septembre 2021, a gagné 2-0 à l'extérieur contre l'Inter en novembre 2020, puis a arraché un succès 3-2 au Bernabeu plus tôt ce même mois.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Club BrugesClub BrugesCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthenesAEK AthenesAEK
00000000
1
Slavia PragueSlavia PragueSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
00000000
1
Bétis SévilleBétis SévilleBET
00000000
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NaplesSSC NaplesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualification pour les quarts de finale

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