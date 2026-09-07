Real Madrid - Inter : les détails du match

Ligue des Champions - Journée 1 8 sept. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Le coup d'envoi de Real Madrid - Inter Milan sera donné le 8 septembre 2026 à 19 h 00 GMT (15 h 00 EST / 20 h 00 BST / 21 h 00 SAST).

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Les géants européens s'affrontent lors de la 1re journée

Le Real Madrid retrouve le Santiago Bernabéu pour lancer sa campagne d'UEFA Champions League contre la puissance italienne qu'est l'Inter Milan. Resté sur un week-end national frustrant en Liga, le Real vise un rebond immédiat sur la scène européenne et veut donner le ton de sa phase de groupes. Pour l'Inter Milan, un déplacement à Madrid après une victoire palpitante en championnat représente une occasion idéale de frapper fort d'entrée contre un rival direct du groupe.

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La frustration du week-end pour le Real : un faux pas face au Real Betis

Le Real Madrid aborde mardi en quête d'une réaction rapide après sa défaite 1-0 à l'extérieur contre le Real Betis en Liga lors de la 4e journée (4 septembre). Malgré une maîtrise de la possession et un secteur offensif composé de Kylian Mbappé, Vinícius Júnior et Jude Bellingham, le club madrilène a encaissé un but victorieux de Troy Parrott à la 81e minute. Une tentative de penalty de Mbappé dans le temps additionnel a ensuite été arrêtée, laissant le Real Madrid bredouille et en quête de davantage d'efficacité devant le but.

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La remontée à cinq buts des Nerazzurri face à Naples

L'Inter Milan arrive à Madrid avec une confiance totale après avoir signé une victoire renversante 3-2 contre le SSC Napoli à San Siro en Serie A lors de la 3e journée (5 septembre). Mené 2-0 au début de la seconde période, Lautaro Martínez a lancé la remontée avec un but à la 56e minute avant l'égalisation de Marcus Thuram à la 82e minute. Martínez a ensuite parachevé ce retournement héroïque avec le but de la victoire dans le temps additionnel de la 90e minute pour offrir les trois points à l'Inter, qui se rend donc à Madrid avec un maximum d'élan.

Le pedigree européen et la domination précoce dans le groupe

Les confrontations entre ces deux poids lourds du continent donnent systématiquement lieu à des batailles tactiques très intenses. Les attaques rapides sur les côtés du Real Madrid, menées par Vinícius Júnior et Kylian Mbappé, mettront à l'épreuve la défense à trois de l'Inter, tandis que le duo offensif composé de Lautaro Martínez et Marcus Thuram représentera une menace constante en contre-attaque rapide. Alors que des détails infimes séparent l'élite européenne, cette affiche de mardi promet un spectacle de tout premier ordre dès le coup d'envoi.

Compositions probables

Real Madrid : Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Bellingham, Valverde; Diomande, Diaz, Vinicius Jr; Mbappe

Inter Milan : Martinez; Bastoni, Bisseck, Akanji; Diouf, Barella, Jones, Calhanoglu, Dimarco; Martinez, Thuram

Actualité des équipes et effectifs

Le Real Madrid est entraîné par Jose Mourinho, bien qu'aucune blessure ni suspension confirmée n'ait été signalée avant cette rencontre. Aucune composition probable n'a été confirmée à ce stade, et de nouvelles mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

L'Inter est dirigé par Cristian Chivu et, là aussi, aucune information confirmée concernant d'éventuelles blessures ou suspensions n'a été communiquée pour l'effectif visiteur. Les nouvelles des deux équipes seront mises à jour à mesure que les informations seront disponibles.

Forme

Le Real Madrid arrive avec une excellente dynamique sur le plan national, avec cinq victoires lors de ses cinq matches les plus récents entre la Liga et les amicaux de pré-saison. Sa dernière sortie s'est soldée par un net succès 4-0 contre Malaga en Liga, après une victoire 4-1 face à la Real Sociedad trois jours plus tôt. L'équipe de Mourinho s'est également imposée 2-1 à l'extérieur contre l'Espanyol, démontrant sa capacité à performer loin de ses bases. Sur ces cinq matches, le Real Madrid a inscrit 13 buts et n'en a concédé que quatre.

L'Inter est également en grande forme, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches et un match nul. Ses seuls points laissés en route sont intervenus lors d'un nul 1-1 contre l'AC Milan en pré-saison. Depuis, l'équipe de Chivu n'a plus perdu, avec notamment une victoire 4-1 contre Monza en Serie A et un succès 1-0 à Cagliari le 30 août. L'Inter a marqué huit buts sur ses cinq dernières rencontres et en a encaissé trois.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte au 7 décembre 2021 en Champions League, lorsque le Real Madrid s'était imposé 2-0 au Bernabeu. Lors des quatre dernières confrontations entre les deux équipes en Champions League, le Real Madrid n'a pas perdu une seule fois, avec trois victoires et aucun match nul. Sur cette série, le Real Madrid s'est imposé 1-0 à Milan en septembre 2021, a gagné 2-0 à l'extérieur contre l'Inter en novembre 2020, puis a arraché un succès 3-2 au Bernabeu plus tôt ce même mois.