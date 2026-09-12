Levante - Barcelone : détails du match

LaLiga - Journée 5 13 sept. 2026 - 10:15 Estadio Ciudad de Valencia

Levante UD et le FC Barcelone donneront le coup d'envoi le 13 septembre 2026 à 14h15 GMT (10h15 EST / 15h15 BST / 16h15 SAST).

Le leader du championnat se déplace à Valence

Le FC Barcelone se déplace pour affronter Levante UD à l'Estadio Ciudad de Valencia lors de la 5e journée de la saison 2026/27 de Liga. Fraîchement sorti d'un match de Ligue des champions en milieu de semaine et fort d'un parcours parfait sur la scène nationale, l'équipe de Hansi Flick vise à prolonger sa série de victoires en tête du classement. Pour Levante UD, le retour à domicile après un nul arraché à l'extérieur représente un immense défi, alors que le club cherche à freiner la ligne d'attaque prolifique de Barcelone.

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Match nul sans but pour les Granotes à Malaga

Levante UD aborde la rencontre de dimanche après avoir obtenu un match nul 0-0 sur le terrain du Málaga CF à l'Estadio La Rosaleda lors de la 4e journée, le 6 septembre. Malgré une pression précoce, avec un penalty manqué par Málaga dès la 8e minute, le bloc défensif de Levante a tenu bon sous la pression. L'équipe de Luis Castro a connu un début de campagne contrasté en championnat, avec 5 points pris en quatre matches, marqué notamment par un impressionnant succès 5-2 à domicile contre le Real Betis lors de la 3e journée.

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Carton de cinq buts pour le Barça à Mestalla

Le FC Barcelone arrive à Valence avec une confiance maximale après une victoire autoritaire 5-0 contre le Valencia CF à Mestalla lors de la 4e journée, le 6 septembre. Lamine Yamal a donné le ton avec une réalisation précoce avant de s'offrir un doublé en fin de seconde période, tandis que Fermín López, Raphinha et Pedri ont eux aussi trouvé le chemin des filets. Ce succès permet à Barcelone de rester parfait au sommet de la Liga avec 12 points en quatre matches et 14 buts marqués.

L'équipe de Flick a également lancé sa campagne de phase de ligue de Ligue des champions mercredi soir, en s'imposant 5-1 contre Feyenoord.

Les enjeux à l'Estadio Ciudad de Valencia : attaque irrésistible contre résistance à domicile

Le FC Barcelone part avec l'avantage sur le papier compte tenu de la profondeur de son effectif et de sa forme offensive dévastatrice sous les ordres de Flick. Lamine Yamal et Raphinha chercheront à isoler les latéraux de Levante, tandis que Pedri dictera le jeu depuis l'entrejeu. Cependant, Levante a montré qu'il pouvait marquer à domicile et comptera sur Roger Brugué et Iván Romero en contre-attaques rapides. Avec de précieux points de championnat en jeu, la rencontre de dimanche promet un rythme élevé dès le coup d'envoi.

Compositions probables

Levante: Ryan ; Perez, Dela, Mandi, Sanchez ; Rey ; Brugue, Bardeli, Olasgasti, Fernandez ; Romero

Barcelone: J Garcia ; E Garcia, Cubarsi, Martin, Espart ; Fermin, Rodri, Pedri ; Yamal, Raphinha, Gordon

Nouvelles des équipes et effectifs

Levante sera privé d'Alejandro Primo pour cette rencontre, tandis que Luis Castro n'a aucun joueur suspendu à gérer avant le match. Des mises à jour sur le probable onze de départ seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Barcelone aborde ce match avec quatre joueurs absents sur blessure : Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Jesse Bisiwu et Eric Garcia. Garcia avait suscité l'inquiétude après avoir dû quitter le terrain avec le nez en sang lors du match contre Valence, mais les derniers rapports en provenance du centre d'entraînement indiquent que son indisponibilité sera minime. Flick n'a aucun joueur suspendu et disposera par ailleurs d'un groupe presque au complet pour faire ses choix.

Forme

Levante a enregistré une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s'est soldée par un nul 0-0 contre Malaga en Liga, après un solide succès 5-2 face au Real Betis auparavant. Les Granotas ont marqué huit buts et en ont concédé cinq sur cette série de cinq matches, même si leurs deux défaites, une défaite 3-0 contre l'Espanyol et un revers 1-0 en amical face à Villarreal, montrent une certaine irrégularité dans la phase finale de leur préparation.

Barcelone a remporté ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Ses quatre derniers matches de Liga ont produit 17 buts, dont une victoire 5-0 contre Valence, un succès 5-2 face au Rayo Vallecano, une victoire 2-0 sur le terrain de l'Athletic Bilbao et un succès 5-0 à l'extérieur contre Elche. L'équipe de Flick n'a encaissé que trois buts pendant cette série, avec deux victoires consécutives 5-0 qui témoignent d'une efficacité offensive la plaçant parmi les équipes les plus en forme d'Europe.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en février 2026, lorsque Barcelone s'est imposé 3-0 à domicile en Liga. Avant cela, Levante avait reçu Barcelone en août 2025 et s'était incliné 2-3. Sur les cinq confrontations directes les plus récentes, Barcelone s'est imposé à quatre reprises pour un match nul, avec 15 buts marqués et huit encaissés. Le seul match de cet échantillon qui ne s'est pas terminé par une victoire de Barcelone a été un nul 3-3 à l'Estadio Ciudad de Valencia en mai 2021.