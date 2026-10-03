Italie - Turquie : détails du match

UEFA Nations League A - Journée 4 5 oct. 2026 - 14:45 Stadio Renato Dell'Ara

L'Italie et la Turquie donneront le coup d'envoi le 5 octobre 2026 à 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

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Les Azzurri visent un carton plein face à la Turquie

L'Italie retrouve ses bases au stade Renato Dall'Ara pour recevoir la Turquie lors de la 4e journée de son parcours en Ligue A de l'UEFA Nations League 2026/27, dans le groupe A1. Après un impressionnant match nul décroché en déplacement face à la France, l'équipe du sélectionneur Roberto Mancini vise trois points devant son public afin de consolider sa position près du sommet du classement du groupe. Pour la Turquie de Vincenzo Montella, le déplacement à Bologne après une sortie compliquée en Belgique représente une occasion cruciale de prendre sa revanche après le match aller de septembre.

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La forme récente des Azzurri : Bastoni arrache un point à Saint-Denis

L'Italie aborde lundi soir avec un solide élan après avoir obtenu un match nul 1-1 face à la France au Stade de France lors de la 3e journée (2 octobre). Menée après un but de Michael Olise, la sélection italienne a égalisé grâce à une tête du défenseur Alessandro Bastoni à la 68e minute, pour sécuriser un précieux point à l'extérieur. Ajouté à sa victoire 4-1 contre la Turquie à Bursa lors de la 2e journée, ce résultat permet aux Azzurri de Mancini de rester pleinement en course pour l'une des deux premières places qualificatives pour les quarts de finale dans le groupe A1.

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Le coup d'arrêt des Croissants-Étoilés : défaite à Liège

La Turquie se rend en Italie avec l'envie de repartir de l'avant après une défaite 3-0 à l'extérieur contre la Belgique au stade Maurice Dufrasne lors de la 3e journée (2 octobre). Malgré 20 tentatives, l'équipe de Montella a cédé face à un doublé de Kevin De Bruyne et un but tardif de Romelu Lukaku. Après avoir encaissé quatre buts contre l'Italie en septembre, le secteur défensif turc, avec Merih Demiral et Abdülkerim Bardakcı, sera sous une immense pression pour se resserrer.

Duel à Bologne : équilibre au milieu contre créativité

Les précédentes confrontations entre ces deux nations ont donné lieu à des batailles tactiques prolifiques, notamment la victoire 4-1 de l'Italie à Bursa, où Davide Frattesi et Pio Esposito ont marqué. Le moteur du milieu axial italien, emmené par Sandro Tonali, Nicolò Fagioli et Davide Frattesi, cherchera à dicter le tempo et à trouver Moise Kean devant. De son côté, la Turquie comptera sur la créativité du talent du Real Madrid Arda Güler et sur le jeu sur les ailes de Barış Alper Yılmaz pour prendre la défense italienne en contre. Avec des points cruciaux du groupe A1 en jeu, l'affiche de lundi promet une rencontre internationale de haute intensité dès le coup d'envoi.

Nouvelles des équipes et effectifs

Roberto Mancini dévoile son groupe de l'Italie pour cette rencontre, avec des mises à jour sur les blessures et les suspensions qui seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.

Vincenzo Montella dirige la Turkiye pour ce déplacement à Bologne. Le camp turc a subi des pépins physiques lors de son premier match de groupe contre la France, et d'autres mises à jour sur l'équipe seront confirmées avant le coup d'envoi.

Forme

L'Italie a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 4-1 contre Turkiye en UEFA Nations League, après une défaite 2-0 contre la Belgique à Rome lors de la première journée de cette même compétition. Avant la Nations League, les Azzurri avaient enchaîné deux victoires en matches amicaux contre la Grèce et le Luxembourg, toutes deux sur le score de 1-0. L'Italie a marqué six buts et en a encaissé sept sur l'ensemble de ces cinq rencontres.

Turkiye a remporté un match et en a perdu trois sur ses cinq dernières rencontres, avec un résultat supplémentaire enregistré. Sa sortie la plus récente s'est terminée par une défaite 1-4 contre l'Italie en Nations League, et elle a également subi une défaite 1-0 contre la France lors de son premier match de groupe. Une victoire 3-2 contre les États-Unis en Coupe du monde constitue son résultat récent le plus marquant. Turkiye a inscrit six buts et en a concédé huit sur l'ensemble de ces cinq matches.

Historique des confrontations

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu le 28 septembre 2026, en UEFA Nations League A, avec une victoire 4-1 de l'Italie à Bursa. Sur les cinq dernières confrontations directes, l'Italie possède un net avantage avec trois victoires et un match nul, tandis que Turkiye s'est imposée une fois, sur le score de 2-3, lors d'un match amical disputé à Sivas en mars 2022. Le résultat le plus net de cette série est intervenu à l'Euro 2020, quand l'Italie s'est imposée 3-0 à Rome.

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