France - Italie : détails du match

UEFA Nations League A - Journée 3 2 oct. 2026 - 14:45 Stade de France

La France et l’Italie donneront le coup d’envoi le 2 octobre 2026 à 18 h 45 GMT (14 h 45 EST / 19 h 45 BST / 20 h 45 SAST).

Duel du groupe A1à Saint-Denis

La France retrouve le Stade de France pour accueillir sa rivale historique, l’Italie, lors de la 3e journée de sa campagne 2026/27 de Ligue A de l’UEFA Nations League dans le groupe A1. Restés sur deux victoires consécutives pendant la fenêtre internationale, les Bleus visent à creuser leur avance en tête du groupe devant leur public. Pour l’Italie, le déplacement à Paris après une performance convaincante pour rebondir représente un énorme test de crédibilité dans la course aux deux premières places.

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La fenêtre parfaite des Bleus : deux victoires de suite

La France aborde le match de vendredi soir avec six points sur six possibles après deux performances disciplinées à l’extérieur lors des 1re et 2e journées. Après avoir lancé sa campagne par une victoire 1-0 contre la Türkiye à Kocaeli, la France a ensuite décroché un autre succès arraché de haute lutte, 1-0, face à la Belgique à Bruxelles. Entré en jeu, Michael Olise a apporté l’étincelle décisive avec un but à la 88e minute contre les Belges, mettant en lumière l’impressionnante profondeur tactique du groupe sous pression.

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Le festival offensif à quatre buts des Azzurri à Bursa

L’Italie se rend à Paris en cherchant à capitaliser sur une prestation pleine d’allant après avoir surmonté un revers lors de la journée d’ouverture. Après une défaite 2-0 à domicile contre la Belgique à Rome, les Azzurri ont réagi avec autorité en s’imposant 4-1 à l’extérieur contre la Türkiye. Des buts en première période d’Alessandro Bastoni, Davide Frattesi et Michael Kayode ont placé l’Italie en contrôle total avant que Pio Esposito n’ajoute un quatrième but en seconde période, preuve que le secteur offensif italien possède une vraie puissance de feu.

Le moteur dynamique du milieu face au flair italien

Les confrontations entre ces deux poids lourds européens offrent régulièrement une forte intensité physique et de riches ajustements tactiques. Le milieu de terrain français, emmené par Eduardo Camavinga et Andy Diouf, cherchera à dicter le tempo et à ouvrir des espaces créatifs pour Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. De son côté, l’Italie s’appuiera sur la vision de Sandro Tonali et Davide Frattesi pour alimenter Pio Esposito et Giacomo Raspadori. Avec une position cruciale dans le groupe A1 en jeu, ce choc de vendredi promet un grand spectacle international dès le coup d’envoi.

Infos d’équipes et effectifs

Le groupe de la France de Zinedine Zidane a déjà subi un contretemps sur blessure pendant cette fenêtre internationale. Ibrahima Konate a été contraint de se retirer après avoir subi une blessure au ligament collatéral de la jambe droite à l’entraînement, retournant immédiatement au Real Madrid, alors que la durée de son indisponibilité n’a toujours pas été confirmée. Le jeune joueur de Manchester United Leny Yoro a ainsi obtenu une première convocation surprise chez les A. Aucune autre information sur d’éventuelles blessures ou suspensions n’est actuellement disponible pour l’équipe à domicile, et des mises à jour seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Roberto Mancini n’a pas confirmé de composition probable pour l’Italie, et aucun détail précis concernant d’éventuelles blessures ou suspensions n’a été fourni pour l’effectif visiteur à ce stade. D’autres informations sur l’équipe seront ajoutées dès qu’elles seront disponibles.

Forme

La France a remporté trois de ses cinq derniers matches, sa sortie la plus récente étant une victoire 1-0 en Nations League sur le terrain de la Turkiye, qui a offert à Zidane des débuts victorieux. Avant cela, les Bleus ont subi deux éliminations consécutives en Coupe du monde, s’inclinant 6-4 contre l’Angleterre en demi-finales puis 2-0 contre l’Espagne en quarts de finale. Leur parcours en Coupe du monde avait montré des promesses offensives, avec des victoires contre le Maroc et le Paraguay, et la France a inscrit 10 buts sur ces cinq matches tout en en concédant huit.

La forme récente de l’Italie raconte une histoire plus compliquée. L’équipe de Mancini a perdu son match d’ouverture en Nations League 2-0 contre la Belgique et n’a gagné que trois de ses cinq derniers matches au total, ces victoires étant intervenues contre la Grèce, le Luxembourg et l’Irlande du Nord. Un match nul 1-1 contre la Bosnie-Herzégovine en qualification pour la Coupe du monde plus tôt cette année figure également dans cette série. L’Italie n’a inscrit que cinq buts sur ces cinq matches, un chiffre qui souligne l’observation de Tonali sur le fait que l’effectif manque d’une présence individuelle dominante.

Confrontations directes

La France a dominé cette affiche dans l’histoire récente, remportant quatre des cinq dernières confrontations entre les deux équipes. Le duel le plus récent, en UEFA Nations League en novembre 2024, s’est soldé par une victoire 1-3 de la France en Italie, et le match retour plus tôt dans cette même campagne a produit un score identique de 1-3 à Paris. L’Italie n’a battu la France dans aucun des cinq matches recensés entre les deux sélections, une série qui remonte à 2012 et qui laisse à l’équipe de Mancini un récent bilan difficile à surmonter.

Classement