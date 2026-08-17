Espanyol - Real Madrid : détails du match

LaLiga - Journée 2 22 août 2026 - 15:30 RCDE Stadium

Le coup d'envoi entre le RCD Espanyol et le Real Madrid sera donné le 22 août 2026 à 19h30 GMT (15h30 EST / 20h30 BST / 21h30 SAST).

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La scène catalane : un premier élan mis à l'épreuve à Barcelone

Le RCD Espanyol reçoit le géant espagnol qu'est le Real Madrid au RCDE Stadium pour une affiche de prestige de la 2e journée de Liga. Après une performance inaugurale marquante, les Periquitos tenteront de s'appuyer sur le soutien bruyant de leur public et de capitaliser sur leur dynamique de début de saison. Pour le Real Madrid, ce déplacement en Catalogne constitue son premier test officiel à l'extérieur sur la scène nationale cette saison, et prendre les trois points reste essentiel pour donner le ton en tête du classement.

Les Periquitos surfent sur leur succès lors de la première journée

L'Espanyol aborde le choc de samedi avec une grande confiance après une large victoire 3-0 contre Levante lors de la journée d'ouverture. L'attaquant Roberto Fernández a volé la vedette avec un doublé clinique en première période, avant que Tyrhys Dolan n'ajoute un troisième but en fin de match pour sceller le résultat. Ce succès est venu conclure un été actif au cours duquel l'Espanyol a affûté son effectif lors de matches amicaux estivaux face à des adversaires européens, notamment avec des nuls prolifiques contre Burnley et Middlesbrough.

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La tournée de préparation sans défaite du Real Madrid à travers l'Europe

Le Real Madrid arrive à Barcelone fort d'une préparation estivale invaincue. Le Real a commencé le mois d'août avec un nul 2-2 contre la Fiorentina avant d'enchaîner des victoires face à Ferencváros et au Deportivo La Corogne. Il a bouclé sa préparation compétitive le 16 août de manière convaincante, en balayant le club de Bundesliga Schalke 04 sur le score de 3-0 à l'extérieur afin de s'assurer que son effectif soit parfaitement prêt pour la Liga.

Historique des confrontations : doublé de Vinícius et domination madrilène

Les matches entre le Real Madrid et l'Espanyol ont historiquement tourné à l'avantage du club de la capitale, même si les rencontres au RCDE Stadium donnent régulièrement lieu à des duels physiques intenses. Lors de leur plus récent affrontement en championnat, en mai 2026, le Real Madrid s'est imposé 2-0 sur la pelouse de l'Espanyol grâce à un doublé de Vinícius Júnior en seconde période. L'Espanyol aura cette fois à cœur de renverser la tendance, en s'appuyant sur sa solidité défensive et ses transitions rapides pour perturber la possession madrilène.

Nouvelles des équipes et effectifs

L'entraîneur de l'Espanyol, Manolo Gonzalez, devra composer sans Javier Puado, Kike Garcia et Edu Exposito, tous blessés, avant cette rencontre. Aucune suspension n'est à signaler du côté des locaux, et aucune composition probable confirmée n'a été fournie. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi à mesure que la situation évoluera.

L'entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, doit faire face à une liste d'absents plus longue, avec Rodrygo, Eder Militao, Raul Asencio, Thiago Pitarch, Aurelien Tchouameni et Ferland Mendy tous forfaits sur blessure. Aucune suspension n'est en vigueur chez les visiteurs, et aucun onze probable confirmé n'a été communiqué avant le match.

Forme

Les cinq derniers résultats de l'Espanyol comprennent une victoire, trois nuls et une défaite. Sa plus récente sortie en compétition s'est soldée par une victoire 3-0 à domicile contre Levante en Liga le 16 août, ce qui a offert une entame positive de la saison de championnat. En pré-saison, l'équipe a fait match nul 3-3 avec Middlesbrough et avait été tenue en échec 2-2 par Burnley avant ce résultat.

Les cinq derniers matches du Real Madrid ont produit quatre victoires et un nul. Le Real a terminé sa pré-saison par un succès 3-0 contre Schalke 04 le 16 août, après une victoire 1-0 contre le Deportivo de A Coruna le 12 août et un succès 1-2 contre Ferencvaros le 8 août. Ses seuls points laissés en route sur cette série sont venus d'un nul 2-2 contre la Fiorentina. Madrid a inscrit 10 buts et en a concédé quatre sur ces cinq rencontres, son attaque affichant un rendement constant tout au long de la période de préparation.

Historique des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est terminée sur le score de 0-2 en faveur du Real Madrid au RCDE Stadium en Liga le 3 mai 2026. Avant cela, le Real Madrid avait battu l'Espanyol 2-0 à domicile en septembre 2025, même si l'Espanyol s'était imposé 1-0 au RCDE Stadium en février 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes en Liga, le Real Madrid présente le meilleur bilan avec trois victoires contre une pour l'Espanyol, un autre match ayant également tourné en faveur de l'Espanyol. Le résultat le plus net sur cette série a été une victoire 4-1 du Real Madrid en septembre 2024.