Avant-match Espagne - Tchéquie en Ligue des nations de l’UEFA A : tout ce qu’il faut savoir

UEFA Nations League A - Journée 3 3 oct. 2026 - 14:45 Nuevo Carlos Tartiere

L’Espagne et la Tchéquie donnent le coup d’envoi le 3 oct. 2026 à 12h45 EST et 18h45 GMT.

L’infatigable championne du monde Espagne veut poursuivre sa série

Championne du monde, l’Espagne reste désormais sur 40 matches sans défaite après avoir écrasé la Croatie 4-1 lors de sa dernière sortie, ce qui signifie qu’elle compte six points sur six en Ligue des nations de l’UEFA A. L’exceptionnel adolescent de Barcelone a enchaîné avec un doublé dans cette victoire après avoir inscrit le but de l’ouverture du score lors du succès 3-2 de l’Espagne contre l’Angleterre.

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Les Tchèques sont toujours sans le moindre point

À l’inverse, la Tchéquie a perdu ses deux matches de Ligue des nations jusqu’à présent, contre la Croatie et l’Angleterre. L’Espagne restant sur une série de neuf victoires, la mission s’annonce difficile pour les hommes de Santi Denia. Le meneur de jeu Pavel Sulc a été expulsé contre l’Angleterre, il ne jouera donc aucun rôle contre les Espagnols. L’attaquant de couloir

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Infos d’équipe & effectifs

Luis de la Fuente n’a pas confirmé de composition probable pour l’Espagne avant la rencontre, et aucun souci de blessure ou de suspension n’a été signalé pour l’équipe à domicile. Des mises à jour seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

L’équipe de Tchéquie de Santi Denia n’a pas non plus de composition confirmée ni d’informations sur d’éventuelles blessures disponibles à ce stade. D’autres nouvelles des équipes devraient être confirmées avant le match.

Forme

L’Espagne a remporté chacun de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, en inscrivant dix buts et n’en concédant que deux. Son résultat le plus récent est une victoire 4-1 contre la Croatie en Ligue des nations, et auparavant elle avait battu l’Angleterre 3-2 à Wembley lors du match d’ouverture du groupe. Son parcours en Coupe du monde a compris des victoires contre l’Argentine, la France et la Belgique, l’Espagne n’encaissant aucun but au cours de ces trois matches.

La Tchéquie a perdu quatre de ses cinq derniers matches et en a fait un nul, avec quatre buts marqués et neuf encaissés. Son résultat le plus récent est une défaite 2-0 contre l’Angleterre à Prague. Plus tôt dans cette série, elle s’est inclinée 2-1 contre la Croatie en Ligue des nations, a été battue 3-0 par le Mexique en Coupe du monde, a fait match nul 1-1 avec l’Afrique du Sud et a perdu 2-1 contre la Corée du Sud.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux sélections dans les données remonte à la Ligue des nations de l’UEFA en juin 2022, lorsque l’Espagne s’était imposée 2-0. Sur les cinq dernières confrontations directes, l’Espagne possède le meilleur bilan, avec notamment un nul 2-2 à Prague en juin 2022, une victoire 1-0 à l’Euro 2016 et deux succès lors des qualifications au Championnat d’Europe en 2011. Le seul match nul de la Tchéquie dans les données est intervenu lors de cette rencontre de Ligue des nations à Prague il y a quatre ans.

Classement

Grp. 3 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Espagne ESP 2 2 0 0 7 3 +4 6 V V 2 Angleterre ANG 2 1 0 1 4 3 +1 3 V D 3 Croatie CRO 2 1 0 1 3 5 -2 3 D V 4 Tchéquie CZE 2 0 0 2 1 4 -3 0 D D Championship Playoff Barrage Relégation Relégation

L’Espagne est en tête du groupe 3 de la Ligue des nations de l’UEFA A, tandis que la Tchéquie occupe la quatrième et dernière place. Avec le leader du groupe opposé à sa lanterne rouge, le résultat ici permettra soit à l’Espagne d’accentuer son avance, soit à la Tchéquie de décrocher un premier point sur lequel s’appuyer.