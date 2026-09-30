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UEFA Nations League A
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Avant-match Espagne - Tchéquie en Ligue des nations de l’UEFA A : tout ce qu’il faut savoir

UEFA Nations League A
Tchéquie
Espagne

Présentation complète du match entre l’Espagne et la Tchéquie en Ligue des nations de l’UEFA A. Nous parlons tactique, nouvelles des équipes, forme et plus encore.

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UEFA Nations League A - Journée 3
Nuevo Carlos Tartiere

L’Espagne et la Tchéquie donnent le coup d’envoi le 3 oct. 2026 à 12h45 EST et 18h45 GMT.

L’infatigable championne du monde Espagne veut poursuivre sa série

Championne du monde, l’Espagne reste désormais sur 40 matches sans défaite après avoir écrasé la Croatie 4-1 lors de sa dernière sortie, ce qui signifie qu’elle compte six points sur six en Ligue des nations de l’UEFA A. L’exceptionnel adolescent de Barcelone a enchaîné avec un doublé dans cette victoire après avoir inscrit le but de l’ouverture du score lors du succès 3-2 de l’Espagne contre l’Angleterre.

Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images

Les Tchèques sont toujours sans le moindre point

À l’inverse, la Tchéquie a perdu ses deux matches de Ligue des nations jusqu’à présent, contre la Croatie et l’Angleterre. L’Espagne restant sur une série de neuf victoires, la mission s’annonce difficile pour les hommes de Santi Denia. Le meneur de jeu Pavel Sulc a été expulsé contre l’Angleterre, il ne jouera donc aucun rôle contre les Espagnols. L’attaquant de couloir

Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images


Infos d’équipe & effectifs

Espagne vs Tchéquie Équipes probables

Entraineur

  • L. de la Fuente

Luis de la Fuente n’a pas confirmé de composition probable pour l’Espagne avant la rencontre, et aucun souci de blessure ou de suspension n’a été signalé pour l’équipe à domicile. Des mises à jour seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

L’équipe de Tchéquie de Santi Denia n’a pas non plus de composition confirmée ni d’informations sur d’éventuelles blessures disponibles à ce stade. D’autres nouvelles des équipes devraient être confirmées avant le match.

Forme

ESP

ESP - Forme

BEL
V2-1
FRA
V0-2
ARG
V1-0
ANG
V2-3
CRO
V4-1
But marqué (encaissé)
12/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
CZE

CZE - Forme

CDS
D2-1
RSA
N1-1
MEX
D0-3
CRO
D1-2
ANG
D0-2
But marqué (encaissé)
3/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

L’Espagne a remporté chacun de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, en inscrivant dix buts et n’en concédant que deux. Son résultat le plus récent est une victoire 4-1 contre la Croatie en Ligue des nations, et auparavant elle avait battu l’Angleterre 3-2 à Wembley lors du match d’ouverture du groupe. Son parcours en Coupe du monde a compris des victoires contre l’Argentine, la France et la Belgique, l’Espagne n’encaissant aucun but au cours de ces trois matches.

La Tchéquie a perdu quatre de ses cinq derniers matches et en a fait un nul, avec quatre buts marqués et neuf encaissés. Son résultat le plus récent est une défaite 2-0 contre l’Angleterre à Prague. Plus tôt dans cette série, elle s’est inclinée 2-1 contre la Croatie en Ligue des nations, a été battue 3-0 par le Mexique en Coupe du monde, a fait match nul 1-1 avec l’Afrique du Sud et a perdu 2-1 contre la Corée du Sud.

Confrontations directes

Face à face

EspagneNulTchéquie
4
1
0
UEFA Nations League A
Espagne badge
Espagne
ESP
2
Tchéquie badge
Tchéquie
CZE
0
FDM
UEFA Nations League A
Tchéquie badge
Tchéquie
CZE
2
Espagne badge
Espagne
ESP
2
FDM
Championnats d'europe
Espagne badge
Espagne
ESP
1
Tchéquie badge
Tchéquie
CZE
0
FDM
European Championship Qualification
Tchéquie badge
Tchéquie
CZE
0
Espagne badge
Espagne
ESP
2
FDM
European Championship Qualification
Espagne badge
Espagne
ESP
2
Tchéquie badge
Tchéquie
CZE
1
FDM
9Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La rencontre la plus récente entre ces deux sélections dans les données remonte à la Ligue des nations de l’UEFA en juin 2022, lorsque l’Espagne s’était imposée 2-0. Sur les cinq dernières confrontations directes, l’Espagne possède le meilleur bilan, avec notamment un nul 2-2 à Prague en juin 2022, une victoire 1-0 à l’Euro 2016 et deux succès lors des qualifications au Championnat d’Europe en 2011. Le seul match nul de la Tchéquie dans les données est intervenu lors de cette rencontre de Ligue des nations à Prague il y a quatre ans.

Classement

Grp. 3

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
EspagneEspagneESP
220073+46
V
V
2
AngleterreAngleterreANG
210143+13
V
D
3
CroatieCroatieCRO
210135-23
D
V
4
TchéquieTchéquieCZE
200214-30
D
D
Championship Playoff
Barrage Relégation
Relégation

L’Espagne est en tête du groupe 3 de la Ligue des nations de l’UEFA A, tandis que la Tchéquie occupe la quatrième et dernière place. Avec le leader du groupe opposé à sa lanterne rouge, le résultat ici permettra soit à l’Espagne d’accentuer son avance, soit à la Tchéquie de décrocher un premier point sur lequel s’appuyer.

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