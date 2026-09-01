Juventus - AC Milan : détails du match

Serie A - Journée 3 6 sept. 2026 - 14:45 Allianz Stadium

La Juventus et l'AC Milan donneront le coup d'envoi le 6 septembre 2026 à 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

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Les géants italiens s'affrontent à Turin

La Juventus retrouve l'Allianz Stadium pour recevoir l'AC Milan sous les projecteurs du dimanche soir, à l'occasion de la 3e journée de la saison 2026/27 de Serie A. Forts de deux victoires consécutives et de deux clean sheets de suite avant ce week-end, les Bianconeri visent un nouveau succès crucial à domicile afin de maintenir leur élan en tête du classement. Pour l'AC Milan, ce déplacement vers l'ouest jusqu'à Turin constitue un énorme test pour confirmer son départ parfait en championnat.

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La montée en puissance de la Juventus en seconde période fait tomber Parme

La Juventus aborde ce dimanche après avoir signé une victoire maîtrisée 2-0 à domicile contre Parme lors de la 2e journée, le 29 août. Après une première période sans but, le remplaçant Nicolás González a débloqué la situation à la 62e minute avant que Teun Koopmeiners ne scelle les trois points à la 88e minute. Ajouté à leur succès 1-0 à l'extérieur contre Frosinone lors de la première journée, ce résultat permet à la Juventus d'afficher le maximum de 6 points sans avoir encaissé le moindre but, preuve d'une organisation défensive très solide derrière une arrière-garde menée par Gleison Bremer.

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Ramos mène la victoire des Rossoneri contre Venezia

L'AC Milan arrive à Turin plein de confiance après avoir décroché une victoire 2-0 contre Venezia à San Siro lors de la 2e journée, le 28 août. L'attaquant Gonçalo Ramos a inscrit le premier but à la 69e minute avant qu'un but contre son camp tardif de Redouane Halhal ne scelle le résultat. Combiné à leur victoire 2-1 à l'extérieur contre le Torino lors de la 1re journée, l'AC Milan compte lui aussi 6 points sur 6 possibles, en s'appuyant sur une animation offensive énergique articulée autour de Luka Modrić et Gonçalo Ramos.

Solidité défensive contre attaque dynamique à l'Allianz Stadium

Historiquement, les affrontements entre ces deux clubs de premier plan se distinguent par une immense rigueur tactique et une grande intensité du début à la fin. La défense impénétrable de la Juventus va faire face à son plus grand défi jusqu'ici contre la dangereuse ligne offensive de Milan. Alors que des écarts infimes séparent les principaux prétendants au Scudetto en ce début de course au titre, l'affiche phare de dimanche promet un classique duel italien dès le coup d'envoi.

Nouvelles des équipes & effectifs

La Juventus aborde ce match sans Andrea Cambiaso, blessé lors de la victoire contre Parme. Luciano Spalletti n'a aucun onze probable confirmé à ce stade, et d'autres informations sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Ruben Amorim ne signale ni blessure ni suspension dans le camp milanais avant le déplacement à Turin. Aucun onze probable n'a été confirmé pour les visiteurs, les informations sur l'équipe devant être mises à jour dès qu'elles seront disponibles.

Forme

La Juventus a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour une défaite et aucun nul sur cette série. Sa sortie la plus récente a été une victoire 2-0 à domicile contre Parme, et elle a également décroché un succès 1-0 à l'extérieur contre Frosinone lors de sa précédente rencontre de Serie A. Sur ces cinq matches, la seule défaite est intervenue contre l'Inter lors d'un match amical de pré-saison, perdu 2-1. La Juventus a marqué six buts et en a encaissé trois sur cette série de cinq rencontres.

Milan a lui aussi remporté trois de ses cinq derniers matches, avec une défaite et un nul. Son résultat le plus récent a été une victoire 2-0 contre Venezia, et il a enchaîné avec un succès 4-2 à l'extérieur contre Manchester United en pré-saison. La seule défaite de cette série a été un revers 3-0 contre Chelsea en amical. Milan a inscrit dix buts sur ces cinq matches et en a encaissé cinq.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est achevée sur un 0-0, disputé à San Siro en avril 2026 en Serie A. Le précédent duel, également en Serie A en octobre 2025, s'était aussi terminé sans but à l'Allianz Stadium. Sur les cinq dernières confrontations directes, la Juventus compte une victoire, Milan une victoire, et trois matches se sont soldés par un nul, le seul résultat décisif entre eux en Serie A étant un succès 2-0 de la Juventus en janvier 2025.