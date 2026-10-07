Premier League - Journée 6 10 oct. 2026 - 12:30 Old Trafford

Manchester United contre Tottenham Hotspur débutera le 10 octobre 2026 à 12h30 EST et 16h30 GMT.

United et Spurs doivent tous les deux lancer leur saison

Manchester United et Tottenham Hotspur avaient probablement tous les deux besoin d'une longue pause en Premier League pour réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné jusqu'ici. En bref, presque tout. Old Trafford sera-t-il le remède dont Manchester United a tant besoin ?

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Manchester United souffle le chaud et le froid, mais surtout le froid

Depuis une victoire 5-2 contre Ipswich, Manchester United reste sur quatre matches sans victoire sur la scène nationale, une série qui comprend une défaite en Coupe de la Ligue contre Brighton. Une défaite à domicile contre Manchester City réduit à 10 n'a pas été bien accueillie par les supporters, et les nuls à l'extérieur contre Everton et Fulham ont accru la frustration des fans. L'égalisation de Matheus Cunha à la 89e minute a permis d'arracher un point contre Fulham, mais elle laisse United végéter à la 12e place.

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Spurs heureux d'être loin de chez eux ?

La saison de Tottenham a commencé comme l'exercice 2025-2026 s'était terminé. Le club londonien n'a remporté aucun de ses cinq premiers matches et n'a pas marqué dans quatre d'entre eux. Ses deux seuls points jusqu'ici sont venus de deux nuls 0-0, ce qui met en lumière ses problèmes offensifs. Les premiers buts de la saison n'ont servi qu'à réduire l'écart lors de la récente défaite 2-3 à domicile contre Aston Villa.

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Stats clés et nouvelles des blessés

Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko et Noussair Mazraoui ont tous manqué leurs obligations internationales en raison de problèmes physiques et sont incertains ici pour les hôtes.

Xavi Simons et Wilson Odobert sont absents de longue durée pour les visiteurs, tandis que Dejan Kulusevski se rapproche d'un retour.

Spurs ont remporté quatre des six dernières confrontations entre ces deux équipes.

Compositions probables

United (4-2-3-1) : Lammens ; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw ; Tielemans, Santos ; Mbuemo, Fernandes, Rashford ; Cunha.

Spurs (4-2-3-1) : Kinsky ; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Robertson ; Bentancur, Tonali ; Savio, Fernandes, Marmoush ; Solanke.

Nouvelles des équipes et effectifs

Carrick fait face à une importante crise des blessures à Old Trafford, avec Amad Diallo, Matthijs de Ligt, Tom Heaton, Manuel Ugarte, Karl Darlow, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Benjamin Sesko, Patrick Dorgu et Noussair Mazraoui tous indisponibles. Aucune suspension n'a été signalée, même si l'ampleur des absences laisse l'effectif de United très limité à l'approche du match. La recrue estivale Carlos Baleba a récemment fait son retour à la compétition lors d'un match amical à huis clos après un problème à la cheville, ce qui apporte un peu d'encouragement au milieu des inquiétudes liées aux blessures.

De Zerbi est lui aussi privé de joueurs importants, avec Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk, Pedro Porro, Jan Paul van Hecke et Micky van de Ven tous indisponibles sur blessure. Aucune suspension n'est recensée pour les visiteurs, mais ces absences compliquent encore un début de saison déjà difficile. Des mises à jour concernant les deux effectifs seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Forme

United a pris deux points lors de ses trois derniers matches de Premier League, avec un nul 1-1 contre Fulham en dernier lieu et un nul 2-2 contre Everton plus tôt dans cette série. Entre ces deux résultats, le club a subi une défaite 1-0 à domicile contre Manchester City, et il s'est aussi incliné 2-3 face à Brighton en Carabao Cup. Son seul vrai motif de satisfaction sur cette série de cinq matches a été une victoire 4-0 en Ligue des champions contre Sabah FK, ce qui lui laisse un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur cette période.

Le bilan récent de Tottenham est inquiétant. L'équipe de De Zerbi a perdu trois de ses cinq derniers matches, dont des défaites contre Aston Villa, Liverpool en Carabao Cup et Newcastle United. Elle a fait 0-0 contre Everton et Nottingham Forest en Premier League, sans marquer lors de trois de ces cinq sorties. Spurs ont encaissé huit buts sur ces cinq matches tout en n'en marquant que quatre.

Historique des confrontations

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes s'est soldée par une victoire 2-0 de Manchester United à Old Trafford en février 2026. Sur les cinq dernières rencontres, Tottenham en a remporté deux, United une, et un match s'est terminé sur un nul, les deux équipes s'étant aussi affrontées en finale de la Ligue Europa en mai 2025, remportée 1-0 par Spurs. Le bilan de United à domicile dans cette affiche offre quelques motifs d'espoir, mais Tottenham a montré qu'il pouvait poser des problèmes dans plusieurs compétitions.

Classement

Au classement de Premier League, Manchester United occupe la 12e place tandis que Tottenham est lanterne rouge, en 20e position, ce qui fait de cette rencontre un match aux enjeux différents mais urgents pour les deux équipes.