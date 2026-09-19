Manchester City - Sunderland : détails du match

Premier League - Journée 5 20 sept. 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Manchester City et Sunderland A.F.C. donneront le coup d'envoi le 20 septembre 2026 à 13 h 00 GMT (9 h 00 EST / 14 h 00 BST / 15 h 00 SAST).

Manchester City reçoit des Black Cats en regain de forme

Manchester City retrouve l'Etihad Stadium pour affronter Sunderland A.F.C. lors de la 5e journée de la saison 2026/27 de Premier League. Après une victoire de derby arrachée avec caractère le week-end dernier et des engagements en coupe en milieu de semaine, City veut s'appuyer sur l'avantage du terrain pour rester au contact du haut du classement. Pour Sunderland, le déplacement à Manchester après deux rencontres difficiles d'affilée constitue un test majeur pour sa structure défensive face à une attaque explosive.

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Un but de Haaland au cœur d'un derby fou à 10 contre 11

Manchester City aborde dimanche avec le moral au beau fixe après avoir décroché une victoire 1-0 à l'extérieur dans le derby contre Manchester United à Old Trafford lors de la 4e journée, le 13 septembre. Malgré l'expulsion directe de Phil Foden dès la 23e minute, City a fait preuve d'une immense discipline tactique avant qu'Erling Haaland n'ouvre le score à la 59e minute. Ce résultat fait suite à une victoire 2-0 à l'extérieur contre le FC Porto en Ligue des champions et à un succès 1-0 à domicile face à Coventry City, ce qui entretient le très bon élan de City en ce début de saison.

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Les dures leçons des Black Cats face aux cadors de l'élite

Sunderland se rend à l'Etihad Stadium avec l'objectif de rebondir après une défaite 2-0 à domicile contre Arsenal lors de la 4e journée, le 12 septembre. Les hommes de Régis Le Bris ont tenu bon durant une première période sans but, mais ont encaissé une réalisation de Bruno Guimarães à la 57e minute avant qu'un penalty tardif de Bukayo Saka ne scelle le résultat. Les Black Cats espèrent s'appuyer sur la solidité défensive qui leur avait permis d'arracher un nul 1-1 à Brentford et une victoire 1-0 contre Hull City en EFL Cup plus tôt dans le mois.

Le bloc médian de Sunderland peut-il ralentir la machine City ?

Historiquement, Manchester City contrôle la possession à domicile, en s'appuyant sur des créateurs comme Rayan Cherki et Antoine Semenyo pour alimenter Erling Haaland. Sunderland comptera sur son bloc médian, mené par Granit Xhaka, Kevin Danso et Daniel Ballard, pour couper les lignes de passe dans l'axe de City, tout en cherchant à lancer Brian Brobbey sur des contre-attaques rapides. Avec des points précieux déjà en jeu en ce début de saison, la rencontre de dimanche promet une forte intensité dès le coup d'envoi.

Compositions probables

Manchester City : Donnarumma ; Nunes, Dias, Guehi, Gvardiol ; Anderson, Fernandez ; Ndiaye, Cherki, Semenyo ; Haaland

Sunderland : Roefs ; Mukiele, Danso, Ballard, Methalie ; Xhaka, Sadiki ; Meunier, Le Fee, Angulo ; Brobbey

Actualités des équipes et effectifs

Manchester City sera privé de Phil Foden, suspendu après son carton rouge reçu dans le derby de Manchester. Jeremy Doku est également indisponible sur blessure, ce qui laisse à Maresca des options limitées sur les côtés avant ce match. D'autres mises à jour concernant l'équipe seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Sunderland se rend à Manchester sans Reinildo, suspendu pour cette rencontre. Habib Diarra et Romaine Mundle sont tous deux forfaits sur blessure, ce qui réduit encore les options de Le Bris en attaque et au milieu de terrain.

Forme

Manchester City arrive dans une forme remarquable, avec cinq victoires lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Cette série comprend la victoire 1-0 dans le derby à Manchester United le week-end dernier, ainsi qu'un succès 2-0 contre le FC Porto en Ligue des champions. Sur ces cinq rencontres, City a inscrit huit buts et en a encaissé quatre, sa prestation la plus convaincante étant survenue lors d'une victoire 4-1 à Crystal Palace. Ces cinq victoires consécutives soulignent la régularité que Maresca a installée dès le début de la saison.

La forme récente de Sunderland est plus mitigée, avec deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. Son match le plus récent s'est soldé par une défaite 2-0 contre Arsenal, et l'équipe s'est également inclinée 2-1 face à Ipswich Town plus tôt dans cette série. Les résultats positifs contre Hull City en Carabao Cup et Fulham en championnat montrent qu'elle est capable de prendre des points, mais deux défaites consécutives lors de ses deux derniers déplacements officiels inquiéteront Le Bris.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est terminée sur un match nul sans but sur le terrain de Sunderland en janvier 2026, un résultat qui faisait suite à la victoire 3-0 de Manchester City à domicile contre Sunderland en décembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes recensées, Manchester City s'est imposé à trois reprises, pour un nul et une défaite, avec huit buts marqués et un seul encaissé.