Premier League - Journée 6 11 oct. 2026 - 11:30 Anfield

Liverpool vs Manchester City débute le 11 octobre 2026 à 11 h 30 EST et 15 h 30 GMT.

Un accueil glacial attend Manchester City à Anfield

Ce sera le premier match de Manchester City depuis que le club a été reconnu coupable de graves violations des règles financières de la Premier League, et il devrait donc recevoir un accueil intéressant chez l’un de ses plus proches rivaux récents.

City devrait être en tête du classement dimanche

Manchester City occupera toujours la tête de la Premier League au coup d’envoi dimanche, puisque le club compte trois points d’avance et un avantage de quatre buts sur Arsenal, deuxième, qui affronte Leeds samedi. Manchester City a réalisé un début de saison parfait sur le terrain, avec sept victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont un bilan de 100 % en championnat. L’équipe a inscrit 10 buts lors de ses deux dernières victoires à domicile contre Norwich en EFL Cup et Sunderland lors d’un succès 5-3 en Premier League, tandis qu’elle a enchaîné deux victoires à l’extérieur sans encaisser de but contre Man United et Porto.

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Liverpool s’adapte encore à un nouvel entraîneur

Bien que Liverpool soit invaincu depuis neuf matches toutes compétitions confondues, l’équipe s’est montrée moins que convaincante en Premier League cette saison. Elle a remporté ses deux derniers matches de Premier League à l’extérieur sans encaisser de but, mais a concédé des matches nuls, 2-2 contre Nottingham Forest et 0-0 contre Fulham, lors de ses deux dernières sorties en championnat à Anfield.

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Statistiques clés et nouvelles des blessés

Cody Gakpo, meilleur passeur de l’équipe, Hugo Ekitike et Conor Bradley sont les absences de longue durée les plus notables pour Liverpool.

Phil Foden est suspendu pour les visiteurs après un carton rouge contre Man United.

City a remporté les trois dernières confrontations directes sur un score cumulé de 9-1, mais n’a gagné que deux de ses 16 derniers déplacements de Premier League à Anfield ; le club s’était toutefois imposé lors du match correspondant la saison dernière grâce à un but tardif d’Erling Haaland.

L’attaquant norvégien a marqué cinq buts lors de ses trois dernières rencontres contre Liverpool.

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Nouvelles des équipes et effectifs

Liverpool aborde ce match avec un nombre important de joueurs indisponibles. Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Federico Chiesa, Vitezslav Jaros et Cody Gakpo sont tous annoncés blessés, ce qui laisse Iraola avec des options limitées à plusieurs postes. D’autres mises à jour sont attendues alors que le club évalue les niveaux de forme après la trêve internationale.

Maresca fait face à ses propres casse-têtes de sélection à City. Antoine Semenyo et Nico O'Reilly sont tous deux blessés, tandis que Phil Foden est suspendu. L’état de forme de Haaland, sorti en cours de match lors de la défaite de la Norvège contre le Portugal, reste la préoccupation la plus pressante avant le coup d’envoi.

Forme

Liverpool aborde cette rencontre avec quatre victoires et un match nul lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 1-0 sur le terrain de Bournemouth en Premier League, et le club a également battu Tottenham en Carabao Cup, l’Atletico Madrid en Ligue des champions, ainsi qu’Ipswich Town en championnat. Le match nul est intervenu à Fulham, où aucune des deux équipes n’a marqué. Sur ces cinq rencontres, Liverpool a inscrit huit buts et en a concédé trois, ce qui suggère une équipe qui se crée beaucoup d’occasions mais qui n’a pas toujours été irréprochable derrière.

Le bilan récent de Manchester City est plus impressionnant. Le club a remporté chacun de ses cinq derniers matches, inscrivant 13 buts au passage et en concédant six. Cette série comprend une victoire 5-3 en championnat contre Sunderland, un succès 5-0 en Carabao Cup face à Norwich, ainsi que des victoires contre Manchester United et Porto. City a montré sa capacité à marquer librement, même si ses chiffres défensifs sur cette série indiquent que l’équipe n’est pas sans vulnérabilité.

Historique des confrontations

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée par une victoire 4-0 de Manchester City contre Liverpool en FA Cup en avril 2026. Avant cela, City s’était imposé 1-2 à Anfield en Premier League en février 2026 et avait décroché une victoire 3-0 à domicile en novembre 2025. Les victoires de Liverpool sur cette période remontent à février 2025, lorsque City a été battu 2-0 à domicile, et à décembre 2024, quand Liverpool s’est imposé 2-0 à Anfield. Sur les cinq confrontations les plus récentes, City en a remporté trois et Liverpool deux, avec 10 buts marqués pour City contre quatre pour Liverpool.

Classement

Au classement de Premier League, Manchester City occupe la première place avant cette rencontre, tandis que Liverpool est sixième, ce qui donne à l’équipe à domicile une motivation supplémentaire pour réduire l’écart avec un résultat positif à Anfield.