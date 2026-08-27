Crystal Palace - Manchester City : détails du match

Premier League - Journée 2 28 août 2026 - 15:00 Selhurst Park

Crystal Palace et Manchester City donneront le coup d'envoi le 28 août 2026 à 19h00 GMT (15h00 EST / 20h00 BST / 21h00 SAST).

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Les lumières de Londres pour la 2e journée

Crystal Palace retrouve ses terres pour affronter Manchester City sous les projecteurs du vendredi soir à Selhurst Park, à l'occasion de la 2e journée. Resté sur des résultats contrastés lors de la journée d'ouverture, Palace tentera de s'appuyer sur son ambiance bouillante à domicile pour perturber le rythme de City et prendre ses premiers points de la campagne. Pour les visiteurs, ce déplacement du vendredi dans le sud de Londres représente une occasion précoce de gagner en régularité loin de leurs bases et de consolider leur position près du haut du classement.

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Palace veut rebondir à domicile après la défaite contre Everton

Le Palace de Pierre Sage aborde le vendredi soir avec la volonté de rebondir après une rude défaite 2-0 sur le terrain d'Everton au Hill Dickinson Stadium lors de la 1re journée. Palace a été mené après des buts en première période de Kiernan Dewsbury-Hall et Thierno Barry, et n'a pas réussi à capitaliser sur ses changements offensifs en seconde période malgré une pression générée. De retour à Selhurst Park, Sage cherchera à affiner l'organisation défensive de l'équipe et à s'appuyer sur Jean-Philippe Mateta, Daichi Kamada et Adam Wharton pour déclencher des transitions rapides et surprendre l'arrière-garde de City.

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Le renversement tardif de City contre Bournemouth

Le Manchester City d'Enzo Maresca débarque à Londres avec un véritable élan en fin de match après son succès renversant 2-1 contre l'AFC Bournemouth à l'Etihad Stadium le 23 août. Après l'ouverture du score de Marcus Tavernier pour les visiteurs en première période, City a accentué une pression intense durant le dernier quart d'heure. Le défenseur Marc Guéhi a égalisé à la 83e minute contre son ancien club, avant que Joško Gvardiol n'inscrive le but de la victoire à la 90e minute pour offrir les trois points. City cherchera à transporter cet esprit inlassable dans le sud de Londres, avec Erling Haaland et Phil Foden en fers de lance de son attaque axiale.

Face-à-face : l'avantage de City face à la résistance de Selhurst

Historiquement, Manchester City a souvent eu le dessus dans cette affiche, avec une victoire 3-0 lors du plus récent affrontement de championnat en mai 2026 grâce à des buts d'Antoine Semenyo, Omar Marmoush et Savinho. Cependant, les rencontres à Selhurst Park se sont souvent révélées physiquement exigeantes pour le milieu de terrain de City, Palace y trouvant historiquement des opportunités sur des contres rapides. Alors que de faibles marges tactiques séparent les deux équipes, le choc de vendredi promet de mettre à l'épreuve les stratégies de rotation des deux entraîneurs ainsi que leur condition physique en ce début de saison.

Compositions probables

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Richards, Tomiyasu; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; McNeil, Nketiah; Mateta

Manchester City : Donnarumma; Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol; Kovacic, Guehi; Foden, O'Reilly, Semenyo; Haaland

Infos d'équipe & effectifs

L'entraîneur de Crystal Palace, Pierre Sage, compte un forfait confirmé, le défenseur Chadi Riad étant annoncé blessé. Aucune suspension n'est à signaler pour l'équipe à domicile, et aucune composition probable n'a été confirmée avant le coup d'envoi. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du match.

L'entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, doit composer avec deux inquiétudes sur le plan des blessures. Jeremy Doku et Elliot Anderson sont tous deux annoncés indisponibles. La condition physique d'Anderson a attiré l'attention après sa sortie prématurée contre Bournemouth, même si Maresca a cherché à apaiser les inquiétudes autour de l'état du milieu de terrain après son arrivée à 116 M£ en provenance de Nottingham Forest. Aucune suspension n'affecte le groupe visiteur, et aucun onze projeté confirmé n'a été publié à ce stade.

Forme

Crystal Palace a enregistré une victoire et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, son seul résultat compétitif sur cette série étant une défaite 2-0 contre Everton en Premier League le 22 août. Palace s'est aussi incliné 3-0 contre Fribourg lors d'un match amical de présaison le 15 août. Ses deux victoires sont intervenues en amical, avec un succès 2-1 à Fulham le 7 août et une victoire 3-1 contre Al-Ula FC le 31 juillet, même si le club a également subi une défaite 3-0 contre Lens fin juillet. Palace a marqué cinq buts et en a encaissé huit sur ces cinq matches.

Manchester City arrive avec trois victoires et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Sa sortie la plus récente a été une victoire 2-1 en Premier League contre Bournemouth le 23 août, obtenue de manière dramatique. Auparavant, City s'est incliné 3-0 contre Arsenal lors du Community Shield le 16 août. L'équipe a battu l'Atlético de Madrid 3-1 en amical le 9 août et une sélection K-League All Stars 3-1 le 5 août, mais a fait match nul 1-1 avec l'Inter plus tôt en présaison. City a inscrit dix buts et en a encaissé six lors de ces cinq matches.

Bilan des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte au 13 mai 2026, lorsque Manchester City a battu Crystal Palace 3-0 à l'Etihad Stadium en Premier League. Sur les cinq derniers face-à-face, City dispose d'un net avantage avec quatre victoires contre une pour Palace, sans aucun match nul sur cette série. L'unique victoire de Palace est intervenue en FA Cup le 17 mai 2025, avec un succès 1-0 contre City à Selhurst Park. Les trois autres rencontres de Premier League de cet ensemble de données ont produit une victoire 3-0 à l'extérieur pour City à Selhurst Park en décembre 2025, une victoire 5-2 de City à l'Etihad en avril 2025, et un match nul 2-2 à Selhurst Park en décembre 2024.