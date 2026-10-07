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Avant-match de Premier League Arsenal - Leeds United : tout ce qu’il faut savoir

Premier League
Arsenal
Leeds
B. Saka
Arsenal vs Leeds

Présentation complète du match entre Arsenal et Leeds alors que la Premier League reprend après une longue trêve internationale. Nous évoquons la tactique, les nouvelles des équipes, la forme du moment et bien plus encore.

crest
Premier League - Journée 6
Emirates Stadium

Arsenal-Leeds United débutera le 10 octobre 2026 à 07h30 EST et 11h30 GMT.

Le champion Arsenal veut rebondir après la déception contre Brighton

Champion en titre, Arsenal a terminé sur une mauvaise note avec une défaite 3-0 contre Brighton avant la longue trêve internationale. Mikel Arteta a eu près de trois semaines pour ruminer cette défaite, lui qui a admis que son équipe avait été dominée dans tous les compartiments du jeu. La situation reste toutefois plutôt favorable, avec quatre victoires en cinq matches et seulement trois points de retard sur le leader controversé, Manchester City. L'entraîneur Arteta devra évaluer Christos Tzolis et Kai Havertz, qui ont tous deux reçu des coups pendant leurs engagements en UEFA Nations League.

FBL-ENG-PR-BRIGHTON-ARSENALGetty Images

Leeds peut faire valoir ses atouts

Leeds fait partie des cinq équipes encore invaincues en championnat, avec Manchester City, Brentford, Liverpool et Everton. Le match nul 0-0 contre Crystal Palace lors de la dernière journée était son troisième partage des points de la saison. Cependant, son récent bilan face à Arsenal est mauvais.

Leeds United v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images

Statistiques clés et nouvelles des blessés

  • Arsenal a remporté les six derniers face-à-face en Premier League sur un score cumulé de 20-3.
  • Viktor Gyokeres a marqué pour la Suède lors de ses six dernières sorties internationales consécutives et pourrait être titularisé avec Arsenal ici.
  • Le gardien de Leeds, James Trafford, réalise jusqu'ici cette saison une moyenne de quatre arrêts par match après son transfert onéreux en provenance de Manchester City.

Compositions probables

Arsenal (4231) : Raya ; White, Konsa, Gabriel, Calafiori ; Rice, Guimaraes ; Saka, Odegaard, Eze ; Gyokeres.

Leeds (352) : Trafford ; Justin, Elvedi, Muharemovic ; Bogle, Stach, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson ; Calvert-Lewin, Okafor.

Nouvelles des équipes et effectifs

Arsenal vs Leeds Équipes probables

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formation
Leeds crest
Leeds
LEE
3-5-2
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriP. HincapieP. HincapieJ. TimberJ. TimberGabrielGabrielM. OedegaardM. OedegaardB. GuimaraesB. GuimaraesN. MaduekeN. MaduekeB. SakaB. SakaE. EzeE. EzeV. GyoekeresV. GyoekeresJ. TraffordJ. TraffordN. ElvediN. ElvediT. MuharemovicT. MuharemovicJ. JustinJ. JustinG. GudmundssonG. GudmundssonA. TanakaA. TanakaJ. BogleJ. BogleA. StachA. StachE. AmpaduE. AmpaduD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinN. OkaforN. Okafor
Leeds crest
Leeds
LEE
4-2-3-1
Arsenal

Onze de départ

Leeds

Entraineur

  • M. Arteta
  • D. Farke

Arsenal aborde cette rencontre avec un nombre important de joueurs indisponibles. William Saliba, Ben White, Cristhian Mosquera, Declan Rice, Kai Havertz et Christos Tzolis sont tous annoncés blessés, ce qui laisse Arteta avec des absences notables en défense et au milieu de terrain. Des mises à jour de l'effectif sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Leeds sera privé de Mateo Joseph, Joe Rodon et Harry Wilson sur blessure. Farke devra composer avec ces absences, même si aucune suspension n'est actuellement signalée pour l'équipe visiteuse.

Forme

ARS

ARS - Forme

CHE
V2-1
NAP
V0-1
SUN
V0-2
IPS
V2-4
BHA
D3-0
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
LEE

LEE - Forme

BRE
N1-1
BHA
N1-1
CHE
D6-3
NEW
V4-1
CRY
N0-0
But marqué (encaissé)
9/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Arsenal a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, avec une défaite et une victoire en Carabao Cup. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 3-0 à domicile contre Brighton en Premier League, un résultat qui inquiétera Arteta. Avant cela, Arsenal s'était imposé 0-2 à Sunderland et avait décroché une victoire 0-1 en Ligue des champions sur la pelouse du SSC Napoli, ce qui laisse penser que son bilan à l'extérieur en Europe a été plus solide que sa forme à domicile sur la scène nationale ces dernières semaines.

Leeds reste sur deux matches sans défaite en Premier League, après avoir récemment fait match nul 0-0 sur le terrain de Crystal Palace. Son meilleur résultat sur cette série a été une victoire 4-1 contre Newcastle United, et l'équipe a fait match nul à trois reprises sur ses cinq rencontres au total. L'équipe de Farke a encaissé huit buts sur ces cinq matches, mais a montré une capacité à marquer en nombre lorsque l'occasion se présente.

Historique des confrontations

Face à face

ArsenalNulLeeds
5
0
0
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FDM
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
5
Leeds badge
Leeds
LEE
0
FDM
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Leeds badge
Leeds
LEE
1
FDM
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FDM
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Leeds badge
Leeds
LEE
1
FDM
16Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à janvier 2026, quand Arsenal a battu Leeds United 4-0 à Elland Road en Premier League. Avant cela, Arsenal l'avait emporté 5-0 à l'Emirates en août 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes, Arsenal s'est imposé à quatre reprises contre une victoire de Leeds, avec 16 buts marqués et seulement deux encaissés sur cette série.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
N
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
N
N
N
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
N
V
N
N
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
N
V
N
N
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
N
N
N
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
N
N
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
N
V
N
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
N
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
N
D
N
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
N
N
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
N
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
N
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
N
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
N
N
N
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
N
N
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
N
N
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

Arsenal occupe la deuxième place du classement de Premier League, tandis que Leeds est cinquième. L'écart entre les deux équipes est suffisamment réduit pour que les deux camps considèrent cette affiche comme un match avec de véritables implications sur leur place finale dans la première moitié du tableau.

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