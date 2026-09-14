Real Sociedad - AFC Bournemouth : détails du match

Ligue Europa - Journée 1 17 sept. 2026 - 15:00 Reale Arena

Le coup d'envoi de Real Sociedad - AFC Bournemouth sera donné le 17 septembre 2026 à 19 h 00 GMT (15 h 00 EST / 20 h 00 BST / 21 h 00 SAST).

Entrée en matière européenne à Saint-Sébastien

La Real retrouve son stade pour accueillir le club anglais de l'AFC Bournemouth à l'Anoeta Stadium, à l'occasion de la 1re journée de la phase de ligue de l'UEFA Europa League 2026/27. Après un week-end compliqué en Liga, la Real veut se relancer sous les projecteurs et prendre de précieux premiers points devant ses supporters. Pour Bournemouth, ce déplacement en Espagne, après deux nuls consécutifs sur la scène nationale, représente une occasion excitante d'affirmer ses ambitions européennes dès la soirée d'ouverture.

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Le revers de la Real contre l'Atlético de Madrid

La Real Sociedad aborde ce jeudi avec l'envie de rebondir après sa défaite 3-0 à domicile contre l'Atlético de Madrid en Liga lors de la 5e journée, le 13 septembre. Après une première période sans but, la Real a concédé un penalty en fin de match avant que des buts de Jonathan David et Giuliano Simeone ne scellent le résultat en faveur des visiteurs. Cette performance fait suite à une victoire 3-2 à l'extérieur contre Elche CF lors de la 4e journée et à un match nul 0-0 face au Celta Vigo, ce qui donne encore davantage envie à l'équipe de Pellegrino Matarazzo de retrouver sa solidité défensive.

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Le nul spectaculaire des Cherries au Vitality Stadium

Bournemouth se rend en Espagne après un nul prolifique 2-2 contre Brentford en Premier League lors de la 4e journée, le 12 septembre. Justin Kluivert et Marcus Tavernier ont marqué pour Bournemouth, mais un doublé de Kevin Schade a forcé le partage des points. Cette performance s'ajoute à un nul 2-2 sur la pelouse de Newcastle United et à une victoire 4-0 contre Lincoln City en EFL Cup, preuve que l'équipe de Marco Rose aborde cette campagne européenne avec un réel potentiel offensif.

Le pressing haut de Bournemouth peut-il perturber le rythme de Saint-Sébastien ?

Les oppositions entre la maîtrise technique espagnole et l'intensité de la Premier League donnent toujours lieu à des affrontements tactiques dynamiques. Le moteur du milieu de terrain de la Real Sociedad, composé de Carlos Soler, Luka Sučić et Mikel Oyarzabal, cherchera à dicter le tempo et à contrôler la possession du ballon. De son côté, Bournemouth misera sur un pressing intense et des transitions rapides sur les côtés avec Justin Kluivert, Marcus Tavernier et Evanilson. Avec de précieux points en jeu dans cette phase de ligue dès la 1re journée, cette rencontre de jeudi promet un spectacle de grande qualité dès le coup d'envoi.

Infos d'équipe et effectifs

La Real Sociedad est entraînée par Pellegrino Matarazzo pour cette rencontre d'Europa League. Aucune composition probable confirmée, ni aucune information sur les blessures ou suspensions, n'est disponible à ce stade pour l'équipe à domicile, et des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Marco Rose dirige Bournemouth pour ce déplacement à San Sebastian. Comme pour l'équipe à domicile, aucun détail confirmé concernant le groupe, les blessures ou les suspensions n'a été fourni, et d'autres informations sur l'équipe suivront à l'approche du match.

Forme

La Real Sociedad aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent a été une défaite 2-3 à domicile contre Elche en Liga, tandis qu'un succès 2-1 contre l'Espanyol figure parmi les sorties les plus positives de cette série. Le revers le plus lourd est intervenu contre le Real Madrid, avec une défaite 4-1 en août. Sur ces cinq matches, la Real Sociedad a marqué six buts et en a encaissé sept.

Les cinq derniers résultats de Bournemouth sont d'une victoire, trois nuls et une défaite. Sa sortie la plus récente a été un nul 2-2 contre Brentford en Premier League, après une victoire 4-0 contre Lincoln City en Carabao Cup. Bournemouth a également fait match nul 2-2 sur la pelouse de Newcastle United et 1-1 à Everton, sa seule défaite étant un revers 2-1 contre Manchester City. Sur ces cinq matches, Bournemouth a inscrit neuf buts et en a concédé six.

Historique des confrontations

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte au 9 août 2025, lorsqu'ils se sont quittés sur un nul 1-1 lors d'un match amical de pré-saison. Le même jour, une deuxième rencontre entre les deux équipes s'est terminée sur le score de 0-0. Le seul autre match recensé était un amical de pré-saison en juillet 2022, remporté 2-1 par la Real Sociedad. Les trois matches figurant dans l'historique disponible des confrontations étaient des rencontres amicales, et aucun duel officiel entre les deux clubs n'est répertorié.