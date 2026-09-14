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Avant-match de l’UEFA Europa League Real Sociedad-Bournemouth : tout ce qu’il faut savoir

Real Sociedad vs Bournemouth
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Bournemouth

Aperçu complet du match entre la Real Sociedad et l’AFC Bournemouth en Ligue Europa de l’UEFA. Nous passons en revue les récents résultats sur la scène nationale, la forme du moment et les principaux enjeux avant ce choc de jeudi soir au stade d’Anoeta.

Real Sociedad - AFC Bournemouth : détails du match

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Ligue Europa - Journée 1
Reale Arena

Le coup d'envoi de Real Sociedad - AFC Bournemouth sera donné le 17 septembre 2026 à 19 h 00 GMT (15 h 00 EST / 20 h 00 BST / 21 h 00 SAST).

Entrée en matière européenne à Saint-Sébastien

La Real retrouve son stade pour accueillir le club anglais de l'AFC Bournemouth à l'Anoeta Stadium, à l'occasion de la 1re journée de la phase de ligue de l'UEFA Europa League 2026/27. Après un week-end compliqué en Liga, la Real veut se relancer sous les projecteurs et prendre de précieux premiers points devant ses supporters. Pour Bournemouth, ce déplacement en Espagne, après deux nuls consécutifs sur la scène nationale, représente une occasion excitante d'affirmer ses ambitions européennes dès la soirée d'ouverture.

Real Sociedad v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Le revers de la Real contre l'Atlético de Madrid

La Real Sociedad aborde ce jeudi avec l'envie de rebondir après sa défaite 3-0 à domicile contre l'Atlético de Madrid en Liga lors de la 5e journée, le 13 septembre. Après une première période sans but, la Real a concédé un penalty en fin de match avant que des buts de Jonathan David et Giuliano Simeone ne scellent le résultat en faveur des visiteurs. Cette performance fait suite à une victoire 3-2 à l'extérieur contre Elche CF lors de la 4e journée et à un match nul 0-0 face au Celta Vigo, ce qui donne encore davantage envie à l'équipe de Pellegrino Matarazzo de retrouver sa solidité défensive.

AFC Bournemouth v Brentford - Premier League 2026/27Getty Images

Le nul spectaculaire des Cherries au Vitality Stadium

Bournemouth se rend en Espagne après un nul prolifique 2-2 contre Brentford en Premier League lors de la 4e journée, le 12 septembre. Justin Kluivert et Marcus Tavernier ont marqué pour Bournemouth, mais un doublé de Kevin Schade a forcé le partage des points. Cette performance s'ajoute à un nul 2-2 sur la pelouse de Newcastle United et à une victoire 4-0 contre Lincoln City en EFL Cup, preuve que l'équipe de Marco Rose aborde cette campagne européenne avec un réel potentiel offensif.

Le pressing haut de Bournemouth peut-il perturber le rythme de Saint-Sébastien ?

Les oppositions entre la maîtrise technique espagnole et l'intensité de la Premier League donnent toujours lieu à des affrontements tactiques dynamiques. Le moteur du milieu de terrain de la Real Sociedad, composé de Carlos Soler, Luka Sučić et Mikel Oyarzabal, cherchera à dicter le tempo et à contrôler la possession du ballon. De son côté, Bournemouth misera sur un pressing intense et des transitions rapides sur les côtés avec Justin Kluivert, Marcus Tavernier et Evanilson. Avec de précieux points en jeu dans cette phase de ligue dès la 1re journée, cette rencontre de jeudi promet un spectacle de grande qualité dès le coup d'envoi.

Infos d'équipe et effectifs

Real Sociedad vs Bournemouth Équipes probables

Entraineur

  • P. Matarazzo

La Real Sociedad est entraînée par Pellegrino Matarazzo pour cette rencontre d'Europa League. Aucune composition probable confirmée, ni aucune information sur les blessures ou suspensions, n'est disponible à ce stade pour l'équipe à domicile, et des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Marco Rose dirige Bournemouth pour ce déplacement à San Sebastian. Comme pour l'équipe à domicile, aucun détail confirmé concernant le groupe, les blessures ou les suspensions n'a été fourni, et d'autres informations sur l'équipe suivront à l'approche du match.

Forme

RSO

RSO - Forme

RMA
D4-1
ESP
V2-1
CEL
N0-0
ELC
V2-3
ATM
D0-3
But marqué (encaissé)
6/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
BOU

BOU - Forme

MCI
D2-1
EVE
N1-1
NEW
N2-2
LIN
V4-0
BRE
N2-2
But marqué (encaissé)
10/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

La Real Sociedad aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent a été une défaite 2-3 à domicile contre Elche en Liga, tandis qu'un succès 2-1 contre l'Espanyol figure parmi les sorties les plus positives de cette série. Le revers le plus lourd est intervenu contre le Real Madrid, avec une défaite 4-1 en août. Sur ces cinq matches, la Real Sociedad a marqué six buts et en a encaissé sept.

Les cinq derniers résultats de Bournemouth sont d'une victoire, trois nuls et une défaite. Sa sortie la plus récente a été un nul 2-2 contre Brentford en Premier League, après une victoire 4-0 contre Lincoln City en Carabao Cup. Bournemouth a également fait match nul 2-2 sur la pelouse de Newcastle United et 1-1 à Everton, sa seule défaite étant un revers 2-1 contre Manchester City. Sur ces cinq matches, Bournemouth a inscrit neuf buts et en a concédé six.

Historique des confrontations

Face à face

Real SociedadNulBournemouth
1
2
0
Jeux d'amitié des clubs
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
FDM
3Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts1/3
Les deux équipes ont marqué2/3

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte au 9 août 2025, lorsqu'ils se sont quittés sur un nul 1-1 lors d'un match amical de pré-saison. Le même jour, une deuxième rencontre entre les deux équipes s'est terminée sur le score de 0-0. Le seul autre match recensé était un amical de pré-saison en juillet 2022, remporté 2-1 par la Real Sociedad. Les trois matches figurant dans l'historique disponible des confrontations étaient des rencontres amicales, et aucun duel officiel entre les deux clubs n'est répertorié.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
LyonLyonOL
00000000
1
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
1
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
00000000
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
1
SunderlandSunderlandSUN
00000000
1
MarseilleMarseilleOM
00000000
1
BesiktasBesiktasBJK
00000000
1
AlkmaarAlkmaarAZ
00000000
1
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
1
Sturm GrazSturm GrazSGR
00000000
1
Sparta PragueSparta PragueSPP
00000000
1
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
1
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
1
AnderlechtAnderlechtAND
00000000
1
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
1
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
00000000
1
NEC NimégueNEC NimégueNEC
00000000
1
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
00000000
1
Milan ACMilan ACMIL
00000000
1
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
00000000
1
BenficaBenficaBEN
00000000
1
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
00000000
1
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
00000000
1
FerencvarosFerencvarosFTC
00000000
1
TorreenseTorreenseTOR
00000000
1
SalzburgSalzburgSAL
00000000
1
Juventus FCJuventus FCJUV
00000000
1
PlzenPlzenVPL
00000000
1
OFI CreteOFI CreteOFI
00000000
1
Lech PoznanLech PoznanLCH
00000000
1
CelticCelticCEL
00000000
1
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
00000000
1
LillestroemLillestroemLIL
00000000
1
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
00000000
1
LevskiLevskiLES
00000000
1
RennesRennesREN
00000000
Qualification pour les quarts de finale

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